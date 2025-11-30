  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۴

گروسی: اظهارات ترامپ درباره آزمایش‌های هسته‌ای فقط یک«بیانیه سیاسی»است

گروسی: اظهارات ترامپ درباره آزمایش‌های هسته‌ای فقط یک«بیانیه سیاسی»است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن تأکید بر حفظ کانال باز گفتگو با «پوتین»تأکید کرد که اظهارات اخیر ترامپ درباره از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای در واکنش به مواضع سران دیگر کشورها بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که این آژانس روابط خوب را با همه کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل حفظ خواهد کرد.

گروسی در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی «لا رپوبلیکا» (La Repubblica) افزود: من کانال باز گفتگو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را حفظ می‌کنم.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه تصریح کرد: اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد انجام آزمایش‌های هسته‌ای، «بیانیه سیاسی» در پاسخ به اظهارات سران کشورهای دیگر است و باید تلاش‌های دیپلماتیک سطح بالا در این زمینه انجام شود. ما باید ببینیم پس از این اظهارات چه اقداماتی انجام می شود.

گروسی ادامه داد: ترامپ و پوتین در دیدارشان در آلاسکا، درباره احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بحث کردند. تنش‌زدایی بین‌المللی همیشه نتیجه دیپلماسی است. هرچه دیپلماسی سطح بالا بیشتر باشد، انواع جدید سلاح‌ها کمتر توسعه می‌یابد.

ترامپ در تاریخ ۳۰ اکتبر گذشته طبق ادعای خود دستور داد آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای همگام با سایر کشورهای مربوطه انجام شود و تأکید کرد که این روند بلافاصله آغاز خواهد شد.

در همین حال، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هشدار داد که اگر هر قدرت هسته‌ای آزمایش‌های هسته‌ای انجام دهد، روسیه تلافی خواهد کرد.

کد خبر 6673531

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کرامت سلیمی DE ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      ترامپ یک رسوایی بزرگ به بار اورد و نتوانست ازمایشهای هسته ای وعده داده شده را رونمایی کند و نه تنها دم خروس بیرون زد بلکه کل خروس بیرون امده و در حال قوقولی قوقو کردن است . علاوه بر اینکه تعدادی از مقامات امریکا اعلام کردند که ترامپ نمی داند سلاح هسته ای چیست ، گروسی هم بیانیه ای را بیرون داد که نشان از خیالی بودن سلاح هسته ای دارد: گروسی: اظهارات ترامپ درباره آزمایش‌های هسته‌ای فقط یک«بیانیه سیاسی»است.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها