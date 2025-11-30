به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که این آژانس روابط خوب را با همه کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل حفظ خواهد کرد.

گروسی در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی «لا رپوبلیکا» (La Repubblica) افزود: من کانال باز گفتگو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را حفظ می‌کنم.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه تصریح کرد: اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد انجام آزمایش‌های هسته‌ای، «بیانیه سیاسی» در پاسخ به اظهارات سران کشورهای دیگر است و باید تلاش‌های دیپلماتیک سطح بالا در این زمینه انجام شود. ما باید ببینیم پس از این اظهارات چه اقداماتی انجام می شود.

گروسی ادامه داد: ترامپ و پوتین در دیدارشان در آلاسکا، درباره احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بحث کردند. تنش‌زدایی بین‌المللی همیشه نتیجه دیپلماسی است. هرچه دیپلماسی سطح بالا بیشتر باشد، انواع جدید سلاح‌ها کمتر توسعه می‌یابد.

ترامپ در تاریخ ۳۰ اکتبر گذشته طبق ادعای خود دستور داد آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای همگام با سایر کشورهای مربوطه انجام شود و تأکید کرد که این روند بلافاصله آغاز خواهد شد.

در همین حال، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هشدار داد که اگر هر قدرت هسته‌ای آزمایش‌های هسته‌ای انجام دهد، روسیه تلافی خواهد کرد.