۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

رایزنی مصر با گروسی درباره پرونده هسته‌ای ایران

وزیر خارجه مصر با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص پرونده فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران صحبت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، بدرعبدالعاطی وزیر خارجه مصر به صورت تلفنی با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص پرونده هسته‌ای ایران رایزنی کرد.

وی در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت تداوم تلاش‌ها برای کاهش تنش و اعتمادسازی و زمینه سازی در راستای تداوم همکاری‌های موجود تاکید کرد.

عبدالعاطی بیان کرد که اعطای فرصت به راهکارهای سیاسی و از سرگیری گفتگوها برای دستیابی به یک توافق فراگیر با درنظر گرفتن منافع تمام طرف‌ها در راستای تحقق امنیت و ثبات منطقه‌ای بسیار مهم است.

وی در خصوص راه‌های تقویت همکاری‌ها میان مصر و آژانس برای استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته‌ای و همچنین پروژه نیروگاه هسته‌ای الضبعه رایزنی کرد.

    • IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      آژانس کاری برای مصر نخواهد کرد. شاید با وعده ساخت نیروگاه هسته ای به مصر دارند از طریق مصر قصد دارند ایران را مجاب به مذاکره و دادن امتیاز کنند.
    • جمهور ملت IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      1 0
      پاسخ
      او از آژانس بخواهد مر پروتکل آژانس ، حمله آمریکا به مراکز هسته ای ایران را برای تعامل با ایران محکوم کند ....

