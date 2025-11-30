  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷

تصمیم هند برای خرید جنگنده‌های سوخو- ۵۷ و پدافند اس -۵۰۰ از روسیه

بلومبرگ اعلام کرد که هند در صدد است در جریان سفر پوتین به این کشور، برای خرید جنگنده‌های سوخو- ۵۷ و پدافند اس -۵۰۰ از روسیه، با مسکو رایزنی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، هند قصد دارد در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دهلی نو، مذاکراتی را با مسکو در مورد خرید جنگنده‌های سوخو- ۵۷ و سامانه دفاع موشکی اس -۵۰۰ آغاز کند.

بر اساس اعلام این رسانه، این مذاکرات علیرغم فشارهای دولت ترامپ برای کاهش روابط دفاعی هند و روسیه انجام می‌شود.

هند و روسیه همکاری راهبردی دیرینه ای را حفظ کرده‌اند و مسکو همچنان بزرگ‌ترین تامین کننده سلاح هند است.

با توجه به اینکه نیروی هوایی هند با کمبود جنگنده مواجه است، مقامات این کشور می‌گویند که حفظ و نگهداری جت‌های روسی آسان‌تر خواهد بود و موشک‌های دوربرد سوخو- ۵۷ به طور قابل توجهی توانایی آن را افزایش می‌دهد.

