به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، هند قصد دارد در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دهلی نو، مذاکراتی را با مسکو در مورد خرید جنگندههای سوخو- ۵۷ و سامانه دفاع موشکی اس -۵۰۰ آغاز کند.
بر اساس اعلام این رسانه، این مذاکرات علیرغم فشارهای دولت ترامپ برای کاهش روابط دفاعی هند و روسیه انجام میشود.
هند و روسیه همکاری راهبردی دیرینه ای را حفظ کردهاند و مسکو همچنان بزرگترین تامین کننده سلاح هند است.
با توجه به اینکه نیروی هوایی هند با کمبود جنگنده مواجه است، مقامات این کشور میگویند که حفظ و نگهداری جتهای روسی آسانتر خواهد بود و موشکهای دوربرد سوخو- ۵۷ به طور قابل توجهی توانایی آن را افزایش میدهد.
