به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فریبرز حاتمی امروز یکشنبه در آئین رونمایی از پوستر رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در سخنانی با تأکید بر اینکه برگزاری این رویداد گامی اثرگذار در مسیر حکمرانی هوشمند و توسعه فناوری‌های نوین در خرم‌آباد خواهد بود، اظهار داشت: برگزاری این رویداد به طور حتم نتیجه هم‌افزایی سازنده بین دستگاه‌های مختلف است.

وی با تأکید بر اینکه همکاری شهرداری خرم‌آباد و همچنین قرارگاه فضای مجازی زمینه‌ساز تقویت بعد تخصصی این رویداد شده است، افزود: در حوزه مدیریت شهری بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باید مدنظر قرار گیرد.

معاون سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه گسترش استفاده از دانش روز و نوآوری‌های دیجیتال نیاز جدی حکمرانی هوشمند است، بیان داشت: همچنین امروز شاهد گسترش کاربرد هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف شهری، صنعتی، خدماتی و… هستیم.

سرهنگ حاتمی با تأکید بر اینکه امیدواریم این روند به ارتقای خدمات شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر شود، تصریح کرد: علاوه بر نهادهای مدیریتی باید شهروندان نیز در بهره‌مندی از فناوری‌های هوشمند موردتوجه قرار گیرند.

وی با اشاره به نقش‌برجسته شهرداری‌ها در پیشبرد طرح‌های تحقیقاتی و فناورانه، گفت: شهرداری‌ها در بسیاری از کلان‌شهرها پیشتاز پروژه‌های علمی هستند و شهرداری خرم‌آباد نیز این ظرفیت دارد که در این مسیر گام بردارد.