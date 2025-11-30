دریافت 43 MB کد خبر 6673728 https://mehrnews.com/x39Kzy ۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۶ کد خبر 6673728 فیلم جامعه فیلم جامعه ۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۶ اعلام اسامی ساختمانهای در معرض ریزش در بازار تهران محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران گفت: ۱۳۵۷ ساختمان در بازار در معرض خطر هستند که ۱۱ مورد بحرانی است. کپی شد مطالب مرتبط عبداللهی: فعالیت شوراها باید صرف خدمات ماندگار به مردم شود نقش برجسته شهرداریها در پیشبرد طرحهای تحقیقاتی و فناورانه ایجاد ۴ خط مترو به طول خطوط حاضر در پایتخت آغاز ثبت ایدههای شهروندان برای چهارمین دوره «من شهردارم» برچسبها ریزش ساختمان بازارچه های محلی آتش نشانی شهرداری تهران تهران
نظر شما