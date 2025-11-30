  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۸

راه و شهرسازی کرمانشاه واحد مسکن استیجاری خریداری می‌کند

کرمانشاه- معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه اعلام کرد: واحدهای آماده تحویل با حداقل ۸۰ درصد پیشرفت برای طرح مسکن استیجاری خریداری می‌شود.

سجاد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در نظر دارد جهت بهره‌مندی زوج‌های جوان در سال‌های اولیه ازدواج، اقدام به خرید و تملک واحدهای آماده تحویل با حداقل ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی نماید.

وی افزود: در صورتیکه مالک پروژه‌ای قصد فروش یا تهاتر حداقل پنج واحد خود را دارد، می‌تواند مشخصات پروژه خود را به معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی واقع در سه‌راه ۲۲ بهمن اعلام کند.

امینی تأکید کرد: این اقدام در راستای استفاده از ظرفیت طرح مسکن استیجاری و تسهیل دسترسی جوانان به واحدهای مسکونی انجام می‌شود.

