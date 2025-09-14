به گزارش خبرنگار مهر، آئین کلنگ‌زنی ۷۰۲ واحد مسکن کارگری عصر یکشنبه با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور و وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی در کرمانشاه برگزار شد.

در حاشیه این مراسم، منوچهر حبیبی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح ملی اظهار داشت: امروز برنامه آغاز عملیات اجرایی هفتصد و دو واحد مسکن ویژه کارگران استان کرمانشاه با مشارکت اداره‌کل راه و شهرسازی استان، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون کلید خورد.

وی افزود: کارگران واجد شرایط برای بهره‌مندی از این طرح در حال شناسایی و پالایش هستند و به تناوب، زمینه خانه‌دار شدن آنان فراهم خواهد شد. این اقدام آغاز راه است و پروژه‌های دیگری نیز در ادامه اجرا خواهد شد تا مسئله مسکن قشر کارگری به‌طور اساسی حل شود.

حبیبی با تأکید بر اینکه مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای مردم به‌ویژه کارگران است، گفت: چنانچه بتوانیم دغدغه مسکن این قشر زحمتکش را به حداقل برسانیم، بدون تردید آنان با آرامش بیشتری در عرصه تولید، کار و فعالیت ایفای نقش خواهند کرد.

وی ادامه داد: کارگران مطمئن باشند دستگاه‌های اجرایی با تمام توان این موضوع را پیگیری خواهند کرد. خوشبختانه تسهیلات وامی این پروژه توسط بانک توسعه و بانک تعاون تأمین شده و پیمانکار نیز پای کار است و عملیات اجرایی به زودی آغاز خواهد شد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه این طرح به‌عنوان یک الگوی ملی توسط وزارت راه و شهرسازی به سایر استان‌ها ابلاغ شده است، اظهار داشت: پروژه به صورت سه‌طبقه طراحی شده که هم هزینه ساخت را کاهش می‌دهد و هم سبک زندگی در این واحدها با روحیات مردم سازگار است. همچنین به دلیل حذف نیاز به آسانسور، هزینه‌ها کاهش یافته و سرعت کار بالا می‌رود.

وی تصریح کرد: این اقدام علاوه بر خانه‌دار کردن کارگران، موجب رونق اشتغال، فعال شدن چرخه واحدهای تولیدی و به حرکت درآمدن صنایع مرتبط با ساخت‌وساز خواهد شد.

حبیبی در ادامه گفت: تسهیلات این پروژه از سوی بانک رفاه به میزان ۶۵۰ میلیون تومان برای هر واحد تأمین شده و با آورده‌ای که کارگران فراهم می‌کنند، پروژه در مدت زمان ۱۲ تا حداکثر ۱۸ ماه تکمیل و تحویل خواهد شد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تداوم چنین طرح‌هایی، هر روز شاهد به حرکت درآمدن پروژه‌های مسکن کارگری در سطح استان‌ها باشیم.