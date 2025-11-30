نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا ذوالفقاری، رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی عصر یکشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: این رویداد ویترینی از توانمندی‌های پژوهشی و فناورانه استان است و هدف آن تقویت پیوند میان پژوهش و نیازهای واقعی جامعه است.

وی با اشاره به گستردگی نمایشگاه گفت: ۳۵ غرفه فعال شامل شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و سایر دستگاه‌های اجرایی در این نمایشگاه مستقر هستند. نمایشگاه تا دوازدهم آذرماه ادامه دارد.

ذوالفقاری افزود: هدف ما این است که پژوهش به بخش مصرف‌کننده و نیازهای واقعی استان متصل شود و هیچ اعتباری در عرصه پژوهش و فناوری هدر نرود.

در جریان برگزاری نمایشگاه، دو دستاورد نوآورانه هنرجویان هنرستان شهید قویم اسلامیۀ فردوس با حضور استاندار خراسان جنوبی رونمایی شد.

این دو محصول شامل خودرو خورشیدی «تابان» و موتور چهارچرخ کویرنوردی «پیروز» هستند که با بهره‌گیری از قطعات ضایعاتی و دورریختنی طراحی و ساخته شده‌اند.

خودروی خورشیدی «تابان» با هدف استفاده از انرژی پاک و ترویج فناوری‌های محیط‌زیست‌محور تولید شده و موتور چهارچرخ «پیروز» با توجه به شرایط جغرافیایی و عرصه‌های کویری فردوس طراحی کاربردی دارد.

رئیس پارک علم و فناوری در پایان از عموم مردم، پژوهشگران، استادان و دانشجویان دعوت کرد از این نمایشگاه بازدید کنند و با توانمندی‌های علمی و فناورانه استان آشنا شوند.