زمان دیدار معوقه تراکتور - پرسپولیس در جام حذفی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه با اعلام برنامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی و دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی، زمان دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور - پرسپولیس در فوتبال یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد.

تیم‌های فوتبال تراکتور و پرسپولیس در دیدار معوقه از مرحله یک شانزدهم جام حذفی روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه ساعت ۱۶:۱۵ برگزار خواهد شد و ورزشگاه محل برگزاری این مسابقه متعاقباً اعلام خواهد شد.

گفتنی است بازی برنده تراکتور - پرسپولیس با شمس آذر قزوین از مرحله یک هشتم، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه برگزار خواهد شد.