قویدل: آمار سرقت در کرمان ۱۵ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی قویدل، صبح شنبه در نشست کمیته تخصصی بررسی چالش‌های ساماندهی و تجمیع کارگاه‌های ضایعاتی شهر کرمان گفت: اجرای موفقیت‌آمیز طرح ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی شهر کرمان منجر به کاهش ۱۵ درصدی آمار سرقت در استان شده است.

وی با اشاره به اجرای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، اظهار داشت: در راستای تفاهم‌نامه منعقده میان دادگستری و شهرداری و سند جامع پیشگیری از سرقت و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، کارگروه ویژه‌ای برای این منظور تشکیل شد.

وی افزود: این کارگروه با اتکا به هم‌افزایی مؤثر با کمیسیون مقابله با سرقت استانداری، فرمانداری و شهرداری و با همراهی مثبت دادستان و شورای شهر، موضوع انتقال این کارگاه‌ها را به طور جدی دنبال کرده است.

قویدل، رکن اصلی این جلسات را شهرداری و نشست‌های مشترک با دستگاه قضائی، فرمانداری، استانداری و سایر دستگاه های مرتبط دانست و تأکید کرد: با تشکیل کارگروه‌های متعدد و ایجاد تیم نظارتی مشترک، مصوبات متعددی به تصویب رسیده و به مرحله اجرا درآمده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: تاکنون ۱۱ بازدید مشترک با حضور نمایندگان ۱۴ دستگاه مسئول از سایت‌های مختلف انجام شده است و در نتیجه این نظارت‌ها، ۶۰ واحد کارگاه ضایعاتی جمع‌آوری و ۱۸ واحد به محل جدیدالتخصیص منتقل شده‌اند.

قویدل، با تأکید بر نتایج مثبت این اقدامات، خاطرنشان کرد: این همراهی‌های سازنده منجر به تحقق ساماندهی کارگاه‌ها و تکمیل پروژه پایش تصویری شهرداری شده که ثمره آن، مشاهده ۱۴ درصد کاهش در وقوع سرقت‌ها بوده است.

این مقام قضایی افزود: با وجود موفقیت‌های کسب شده، همچنان نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری در خصوص تأمین پارکینگ‌های مناسب برای خودروهای سنگین و سبک در اطراف شهر و همچنین انبارهای موجود در پایانه‌ها هستیم تا بتوانیم شاهد اقدامات اثرگذارتر در کاهش آسیب‌های اجتماعی باشیم.