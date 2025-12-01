دیدگاه ملاصدرا و ابن عربی درباره علم الهی به ذات چه شباهت هایی دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، گروه فلسفه اسلامی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران کرسی ترویجی بررسی تناظر دیدگاه ملاصدرا و ابن عربی درباره علم الهی به ذات را برگزار می‌کند.

حجت الاسلام سید احمد غفاری قره‌باغ عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به عنوان ارائه دهنده و

حجت الاسلام محمد حسین‌زاده عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به عنوان ناقد سخنرانی می‌کنند.

این نشست روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ساعت ۱۲:۳۰ ظهر به نشانی قم خیابان صدوقی خیابان حضرت ابوالفضل علیه السلام خیابان دانش کوچه سوم پلاک ۷۱ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران شعبه قم برگزار می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند از طریق لینک مجازی https://skyroom.online/ch/irip/azadqom1 در این جلسه حضور یابند.