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۱۴ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۲۰

‌کرسی ترویجی «بازنگری در معقول ثانی فلسفی» برگزار می‌شود

‌کرسی ترویجی «بازنگری در معقول ثانی فلسفی» برگزار می‌شود

به همت گروه ادیان و عرفان مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، از سلسله کرسی‌های ترویجی مؤسسه، نشست «بازنگری در معقول ثانی فلسفی» با ارائه احمد غفاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی ترویجی «بازنگری در معقول ثانی فلسفی» با ارائه حجت‌الاسلام احمد غفاری، استادیار گروه ادیان و عرفان مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دوشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ برگزار می‌شود.

در این نشست، حجت‌الاسلام محمد سربخشی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ناقد جلسه بوده و حجت‌الاسلام محمد حسین‌زاده، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دبیر علمی جلسه خواهد بود.

این مراسم به طور حضوری در شعبه قم مؤسسه به آدرس قم، بلوار شهید صدوقی، خیابان حضرت ابوالفضل (ع)، خ دانش، کوچه دانش ۳، پلاک ۷۱ برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای حضور مجازی می‌توانند از طریق این لینک اقدام نمایند.

‌کرسی ترویجی «بازنگری در معقول ثانی فلسفی» برگزار می‌شود

کد مطلب 5673573

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