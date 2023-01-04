به گزارش خبرنگار مهر، کرسی ترویجی «بازنگری در معقول ثانی فلسفی» با ارائه حجت‌الاسلام احمد غفاری، استادیار گروه ادیان و عرفان مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دوشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ برگزار می‌شود.

در این نشست، حجت‌الاسلام محمد سربخشی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ناقد جلسه بوده و حجت‌الاسلام محمد حسین‌زاده، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دبیر علمی جلسه خواهد بود.

این مراسم به طور حضوری در شعبه قم مؤسسه به آدرس قم، بلوار شهید صدوقی، خیابان حضرت ابوالفضل (ع)، خ دانش، کوچه دانش ۳، پلاک ۷۱ برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای حضور مجازی می‌توانند از طریق این لینک اقدام نمایند.