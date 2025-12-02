  1. جامعه
انفجار باعث آتش‌سوزی بزرگی در کارخانه فولاد نیپون در هوکایدو ژاپن شد

اوایل روز دوشنبه انفجاری در کارخانه‌ای در شهر موروران در هوکایدو، شمالی‌ترین نقطه ژاپن، رخ داد که باعث آتش‌سوزی بزرگ و پراکندگی آوار بتنی در سراسر محل شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، به گفته اداره آتش‌نشانی محلی، ساکنان نزدیک کارخانه فولاد نیپون در شمال ژاپن در موروران حدود ساعت ۱۲:۵۵ بامداد به وقت محلی با خدمات اورژانس تماس گرفتند و از لرزش در خانه‌های خود و احتمال آتش‌سوزی در این مرکز خبر دادند. آتش‌نشانانی که به محل رسیدند تأیید کردند که یک اجاق گاز داغ منفجر شده و باعث آتش‌سوزی بزرگی در داخل کارخانه شده است.

اداره آتش‌نشانی اعلام کرد که حدود ۱۰ کارگر که در آن زمان در محل بودند، قبلاً محل را تخلیه کرده‌اند و هیچ زخمی گزارش نشده است. با این حال، آتش همچنان شدید بود و تلاش‌های خاموش کردن آتش برای چندین ساعت ادامه داشت.

این شرکت عملیات کوره را متوقف کرده و در حال ارزیابی خسارت تجهیزات و همچنین تأثیر احتمالی آن بر زنجیره تأمین و لجستیک خود است.

علت انفجار هنوز در دست بررسی است.

