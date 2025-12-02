به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، به گفته اداره آتشنشانی محلی، ساکنان نزدیک کارخانه فولاد نیپون در شمال ژاپن در موروران حدود ساعت ۱۲:۵۵ بامداد به وقت محلی با خدمات اورژانس تماس گرفتند و از لرزش در خانههای خود و احتمال آتشسوزی در این مرکز خبر دادند. آتشنشانانی که به محل رسیدند تأیید کردند که یک اجاق گاز داغ منفجر شده و باعث آتشسوزی بزرگی در داخل کارخانه شده است.
اداره آتشنشانی اعلام کرد که حدود ۱۰ کارگر که در آن زمان در محل بودند، قبلاً محل را تخلیه کردهاند و هیچ زخمی گزارش نشده است. با این حال، آتش همچنان شدید بود و تلاشهای خاموش کردن آتش برای چندین ساعت ادامه داشت.
این شرکت عملیات کوره را متوقف کرده و در حال ارزیابی خسارت تجهیزات و همچنین تأثیر احتمالی آن بر زنجیره تأمین و لجستیک خود است.
علت انفجار هنوز در دست بررسی است.
