به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، به گفته اداره آتش‌نشانی محلی، ساکنان نزدیک کارخانه فولاد نیپون در شمال ژاپن در موروران حدود ساعت ۱۲:۵۵ بامداد به وقت محلی با خدمات اورژانس تماس گرفتند و از لرزش در خانه‌های خود و احتمال آتش‌سوزی در این مرکز خبر دادند. آتش‌نشانانی که به محل رسیدند تأیید کردند که یک اجاق گاز داغ منفجر شده و باعث آتش‌سوزی بزرگی در داخل کارخانه شده است.

اداره آتش‌نشانی اعلام کرد که حدود ۱۰ کارگر که در آن زمان در محل بودند، قبلاً محل را تخلیه کرده‌اند و هیچ زخمی گزارش نشده است. با این حال، آتش همچنان شدید بود و تلاش‌های خاموش کردن آتش برای چندین ساعت ادامه داشت.

این شرکت عملیات کوره را متوقف کرده و در حال ارزیابی خسارت تجهیزات و همچنین تأثیر احتمالی آن بر زنجیره تأمین و لجستیک خود است.

علت انفجار هنوز در دست بررسی است.