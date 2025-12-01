به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بقایی صبح دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: این سامانه که تمام داده‌های عملیاتی شهر را در یک داشبورد مرکزی تجمیع می‌کند، امکان رصد لحظه‌ای وضعیت نظافت، جمع‌آوری پسماند، فضای سبز، آتش‌نشانی، آرامستان‌ها و سایر خدمات شهری را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: سامانه نبض شهر مانند قلب تپنده خدمات شهری عمل می‌کند؛ هر زمان که نبض شهر از حالت عادی خارج شود، سیستم به‌صورت خودکار هشدار می‌دهد تا سریع بررسی و اقدام شود.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به ویژگی‌های نبض شهر، خاطرنشان کرد: یکپارچه‌سازی بیش از ۲۳ زیرسامانه موجود شامل حضور و غیاب پاکبانان، ردیابی لحظه‌ای ناوگان مکانیزه با نرم‌افزار AVL، نظارت بر آبیاری و آفات فضای سبز، کنترل سد معبر، شناسایی تخلفات ساختمانی با کمک عکس‌های هوایی و هوش مصنوعی و … است و داشبورد روزانه صبحگاهی برای معاون خدمات شهری که وضعیت حضور نیروها، ناوگان، کسری خدمت، مکانیکی و … را به‌صورت تجمیعی نمایش می‌دهد.

بقایی، نظارت چندلایه هوشمند بر کیفیت نظافت معابر، شناسایی خودکار تخلفات ساختمانی، تقویم مکان‌مند جمع‌آوری پسماند و نظارت دقیق بر مسیر و توقف مجاز ماشین‌آلات، حذف ۵۰ اپراتور بی‌سیم آنالوگ و جایگزینی با سیستم بی‌سیم دیجیتال VoC را از دیگر ظرفیت‌های این سامانه برشمرد و گفت: تا پیش از این، نظارت سنتی و تلفنی بود؛ امروز نظارت کامل سیستمی شده و به‌تدریج وجه اجتماعی و انسانی نظارت کاهش و دقت عددی و داده‌محور افزایش می‌یابد.

وی افزود: هوشمندسازی خدمات شهری تا پایان سال جاری در حوزه پسماند و تا سال آینده در حوزه فضای سبز به‌طور کامل اجرا خواهد شد.