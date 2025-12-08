به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بقایی ظهر امروز دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه در ادامه رونمایی از سامانه جامع هوشمند "نبض شهر" که هفته گذشته انجام شد، به فعال‌سازی کامل زیرسامانه‌های پایش فضای سبز و کنترل تخلفات شهری اشاره و اظهار کرد: این سامانه برای نخستین بار در کشور، نظارتِ کامل داده‌محور و لحظه‌ای بر خدمات شهری را ممکن کرده است.

وی با نمایش داشبورد زنده زیرسامانه‌ها افزود: تمام چاه‌های آبیاری فضای سبز، وضعیت آفت درختان، حضور و غیاب کارگران باغبانی، سم‌پاشی عرصه‌ها، قطع غیرمجاز درختان و حتی تخلفات ساختمانی و سد معبر اکنون به‌صورت هوشمند رصد می‌شوند.

به گفته معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان، در زیرسامانه فضای سبز، هر عرصه باغبانی رصد شده و تاریخ دقیق سم‌پاشی، مقدار سم مصرفی و امضای کارشناس به‌صورت آنلاین ثبت می‌شود تا در آینده هیچ قطع درختی بدون مستندات علمی انجام نشود.

بقایی با اشاره به موفقیت مدل واگذاری ثبت تخلفات سد معبر به بخش خصوصی تحت نظارت ناظران عالی شهرداری در منطقه پنج، گفت: در یک ماه گذشته تنها در این منطقه بیش از ۱۵ هزار و ۹۰۰ اخطار هوشمند صادر شده که منجر به کاهش چشمگیر تخلفات شده است.

وی تأکید کرد: این مدل به‌زودی به تمام مناطق گسترش می‌یابد تا هم دقت نظارت افزایش یابد و هم احتمال فساد و خستگی نیروی انسانی به حداقل برسد.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان با نمایش داشبورد لحظه‌ای چاه‌های آبیاری و وضعیت آفت درختان گفت: نبض شهر دیگر فقط یک نرم‌افزار نیست؛ یک مرکز عملیات زنده است که شهردار و معاون خدمات شهری می‌توانند هر لحظه ببینند کدام چاه خشک شده، کدام درخت آفت زده و کدام منطقه در پاسخگویی به شهروندان تأخیر دارد.

به گفته بقایی، این سامانه بزرگ‌ترین گام شهرداری اصفهان در جهت شفافیت، سرعت و هوشمندسازی نظارت در مدیریت شهری است.