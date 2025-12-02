برنامه مبارزات سه تکواندوکار ایران در روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان صبح فردا چهارشنبه ۱۲ آذرماه با حضور ۴۵۲ تکواندوکار از ۷۵ کشور در سالن «موی» مجموعه ورزشی «کاسارانی» شهر نایروبی آغاز میشود.
در روز نخست تکواندوکاران اوزان ۴۹- و ۷۳+ کیلوگرم دختران، ۵۸- و ۸۷+ کیلوگرم پسران به مصاف رقبای خود میروند که سارا صوفی، ابوالفضل زندی و امیرمحمد اشرافی نمایندگان کشورمان خواهند بود.
در وزن ۵۸- کیلوگرم که ۳۳ تکواندوکار حضور دارند، ابوالفضل زندی دارنده مدال طلای مسابقات جهانی چین دور نخست را قرعه استراحت پشت سر میگذارد و سپس به دیدار برنده دیدار هند و نماینده تیم پناهندگان خواهد رفت.
امیر محمد اشرافی در وزن ۸۷+ کیلوگرم مبارزات خود از پیکار با «چاربل راد» از لبنان آغاز میکند. در این وزن ۱۹ تکواندوکار حضور دارند.
سارا صوفی در وزن ۷۳+ کیلوگرم هم در اولین مبارزه با «کیم سو هیون» تکواندوکار کرهای الاصل استرالیا پیکار میکند و در صورت برتری به مصاف «آلده نائومی» از آمریکا خواهد رفت. در این وزن هم ۱۷ تکواندوکار حضور دارند.
این دوره از مسابقات به مدت چهار روز برگزار خواهد شد.
