عملکرد مسئولانه بانک مسکن با اعطای ۱۴۱ همت تسهیلات نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا تاریخ چهارم آذر ماه ۱۴۰۴، ۴۰۲ هزار و ۵۲۲ واحد مسکونی در قالب ۵۸ هزار و ۸۴۴ پروژه از سوی نهادهایی نظیر اداره کل راه و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان همیاری شهرداریها، قرارگاه امام حسن (ع) و دیگر دستگاهها برای انعقاد قرارداد به بانک مسکن معرفی شد.
از این تعداد تا تاریخ مذکور، قرارداد تامین مالی ۳۸۷ هزار و ۷۱۷ واحد مسکونی در قالب ۵۷ هزار و ۵۷۲ پروژه با ارزشی بالغ بر بیش از ۱۸۵ همت در این بانک به امضا رسید.
از سویی، استراتژی مسئولانه و نگاه هدفمند در پرداخت تسهیلات نهضت ملی توسط بانک مسکن موجب شد که تاکنون، بیش از ۱۴۱ همت تسهیلات در قالب سهمالشرکة متناسب با پیشرفت فیزیکی ۳۷۸ هزار و ۸۷۲ واحد مسکونی به حساب سازندگان پرداخت شود.
بر این اساس، با برنامهریزی صورت گرفته که با هدف تسریع ساخت و تحویل واحدهای بالای ۸۰ درصد پیشرفت اتخاذ شد؛ تا تاریخ چهارم آذرماه امسال، ۱۴۳ هزار و ۲۱۶ واحد مسکونی در بانک مسکن تعیین تکلیف شد و به فروش اقساطی رسید که ۴۰ درصد از این واحدها متعلق به خودمالکان بوده است.
هدف از این رویکرد، تسریع در تکمیل و تحویل واحدها به متقاضیان و همچنین بازگرداندن منابع به چرخه تأمین مالی از طریق فروش اقساطی و بهکارگیری مجدد آن در ساخت واحدهای جدید است.
امید میرود تداوم این روند و تحویل سریعتر واحدهای نهضت ملی به هموطنان، زمینهساز افزایش رضایتمندی متقاضیان، تسریع در بهرهبرداری پروژهها و تقویت جریان تولید مسکن در کشور شود.
