به گزارش خبرگزای مهر، سیزدهمین دوره «ماراتون برنامه‌نویسی تلفن همراه کشور» به عنوان یکی از باسابقه‌ترین، معتبرترین و بزرگ‌ترین رویداد تخصصی حوزه برنامه نویسی نرم‌افزارهای تلفن همراه در ایران، در تاریخ ۲۷ تا ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

ثبت‌نام این دوره از ۱۰ آذرماه آغاز شده و تا ۲۰ آذر ماه ادامه خواهد داشت. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه رسمی ماراتون، برای حضور در این رقابت ملی به صورت رایگان اقدام کنند.

این رویداد توسط دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه شریف و گروه فناوری اطلاعات شریف برگزار می‌شود. همچنین، مجموعه‌ای از معتبرترین شرکت‌ها و نهادهای صنعت فناوری کشور به عنوان حامیان اصلی این دوره حضور دارند.

رقابت ۶۰ ساعته، بدون توقف

ماراتون برنامه‌نویسی تلفن همراه کشور به سبک حرفه‌ای رویدادهای هاکاتون برگزار می‌شود. در این رقابت، مجموعه‌ای از برترین و نخبه‌ترین برنامه‌نویسان، طراحان و توسعه‌دهندگان موبایل از سراسر کشور گرد هم می‌آیند و در محیطی کاملاً عملیاتی و رقابتی، طی ۶۰ ساعت به صورت شبانه‌روزی و کمپی روی یک چالش مشخص کار می‌کنند.

شرکت‌کنندگان باید بر اساس موضوع اعلام‌شده در آغاز مسابقه، طی این مدت کوتاه و فشرده نسخه اولیه (MVP) یک اپلیکیشن موبایلی را طراحی و توسعه داده و در پایان، محصول خود را به تیم داوری ارائه دهند. در تمام مدت رقابت، خروج تیم‌ها از سالن مسابقات ممنوع است و این ساختار سخت‌گیرانه، تجربه‌ای واقعی و چالش‌برانگیز از توسعه محصول در شرایط فشرده را ایجاد می‌کند.

ماراتون برنامه‌نویسی تلفن همراه کشور با بیش از یک دهه سابقه، قدیمی‌ترین و معتبرترین رقابت تخصصی در حوزه توسعه اپلیکیشن موبایل است و تاکنون میزبان هزاران برنامه‌نویس و تیم نخبه بوده است. این رویداد با هدف:

شناسایی ایده‌های خلاقانه و نوآورانه

کشف استعدادهای برجسته برنامه‌نویسی

ارتباط‌سازی میان صنعت و نخبگان دانشگاهی

کمک به ورود استعدادها به بازار کار

حمایت از تیم‌های نوآور برای ساخت محصولات کاربردی

برگزار می‌شود و تاکنون نقش مهمی در شکل‌گیری تیم‌های استارتاپی موفق و جذب نیروهای متخصص برای شرکت‌های بزرگ فناوری ایفا کرده است.

ظرفیت این رویداد محدود است و به دلیل استقبال گسترده سال‌های گذشته، اولویت حضور با تیم‌هایی خواهد بود که زودتر ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای آشنایی با جزئیات بیشتر، قوانین مسابقه، برنامه زمانی و فرم ثبت‌نام، به وب‌سایت رسمی رویداد مراجعه کنند.