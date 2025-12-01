  1. هنر
جشنواره کاریکاتور «شکست ترمیم‌ناپذیر» فراخوان داد

سومین فراخوان سراسری جشنواره کارتون و کاریکاتور «شکست ترمیم‌ناپذیر» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محورهای اصلی سومین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور «شکست ترمیم‌ناپذیر» شامل «شکست ترمیم‌ناپذیر رژیم صهیونسیتی در عملیات طوفان الاقصی»، «شکست رژیم غاصب صهیونیستی در عملیات وعده صادق ۳» و «شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه» است.

هنرمندان تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴ فرصت دارند آثار خود را به شناسه farakhan_cartoon در پیام‌رسان‌های بله، ایتا و تلگرام ارسال کنند. باشگاه طنز انقلاب اسلامی از فعالان و استعدادهای این فراخوان دعوت به همکاری خواهد کرد و هدف اصلی از این فراخوان، شناسایی استعدادهای ناشناخته این رشته هنری است.

داوران این جشنواره مازیار بیژنی و محمدعلی رجبی هستند و به نفرات اول تا سوم هدایای نقدی ۲۰۰ و ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون ریالی تعلق خواهد گرفت و ۵ نفر شایسته تقدیر نیز حائز جوایز ۳۰ میلیون ریالی خواهند شد.

اختتامیه این جشنواره نیز دی‌ برگزار می‌شود و برگزیدگان آن مشخص خواهند شد. این رویداد تلاش دارد به جذب استعدادهای ناشناخته این حوزه بپردازد.

آزاده فضلی

