به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر دوشنبه در دیدار با مدیر شعب بانک کشاورزی استان مازندران با بیان اینکه بانک کشاورزی رسالت ویژه‌ای در خدمت‌رسانی به کشاورزان دارد، گفت: بانک کشاورزی باید به طور مؤثر مشکلات جامعه کشاورزی را رفع کند و وام‌ها را به‌صورت صحیح و به‌جا پرداخت نماید.

وی با اشاره به دو محور اصلی گلایه کشاورزان افزود: یکی تأخیر در پرداخت وام‌ها و دیگری تبعیض در نحوه تخصیص آن‌هاست؛ گاهی برخی متقاضیان با درخواست کمتر مدت‌ها معطل می‌مانند، در حالی که وام دیگران سریع‌تر پرداخت می‌شود.

آیت‌الله محمدی لائینی ادامه داد: کشاورزی ما باید رونق یابد و این امر مستلزم مکانیزه شدن و بهره‌گیری از دانش نوین است و ماشین‌آلات کشاورزی گران و تأمین نهاده‌های دامی با مشکل مواجه است و این مسائل باید با حمایت مالی بانک‌ها حل شود.

نماینده ولی فقیه با اشاره به ضرورت بازگشت روحیه جهادی در کشاورزی و دامداری تأکید کرد: در گذشته جهاد سازندگی نهاده‌ها، دارو و تجهیزات لازم برای کشاورزان و دامداران را تأمین می‌کرد و باعث رونق هم‌زمان این بخش‌ها می‌شد، اما اکنون با مشکلات تأمین کود، علوفه و نهاده‌های دامی روبه‌رو هستیم.

وی تصریح کرد: برای پیشرفت کشاورزی، باید به سمت آبیاری مدرن و قطره‌ای حرکت کنیم، بذرهای مقاوم و جدید وارد کنیم و صنایع تبدیلی ایجاد شود. بانک کشاورزی نقش کلیدی در این مسیر دارد و باید دست خود را برای حمایت از کشاورزان باز کند.