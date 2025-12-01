مرکز توانبخشی و آموزشی معلولان جسمی حرکتی در گناوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه ظهر دوشنبه در این مراسم، با ابراز قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای راه‌اندازی این مرکز، بر ضرورت توجه جدی به مقوله پیشگیری و فرهنگ‌سازی در حوزه معلولیت‌ها تأکید کرد.

حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از معلولیت‌ها ریشه در فقدان آگاهی‌های لازم دارد، گفت: اگر آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی به‌درستی انجام گیرد، می‌توان از بسیاری از آسیب‌ها پیشگیری کرد، امروز خانواده‌ها با مشکلات سنگینی در زمینه نگهداری و درمان فرزندان دارای معلولیت مواجه هستند و لازم است همه دستگاه‌ها و خیرین در این مسیر همراهی کنند.

وی با تقدیر از فعالیت‌های بهزیستی و خیرین در حمایت از سالمندان و افراد دارای معلولیت افزود: باید با توسعه خدمات توانبخشی، تقویت بسته‌های حمایتی، گسترش فضای خدماتی و توجه ویژه به بیمه‌ها، باری از دوش خانواده‌های بی‌بضاعت برداشته شود، این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌هاست و لازم است با هماهنگی و تلاش مشترک، زمینه ارائه خدمات گسترده‌تر و مؤثرتر فراهم شود.

خدمت به جامعه توانیابان را وظیفه خود می‌دانیم

فرماندار گناوه در این مراسم اظهار کرد: اعتقاد دارم که معلولیت محدودیت نیست و توانیابان به عنوان یکی از اقشار شریف و تأثیرگذار جامعه بشمار می آیند و باید به آنها کمک و فضایی برای رشد و توانمند کردن آنها فراهم کنیم.

دانیال اسفندیاری افزود: به دستگاه‌های اجرایی و مراکز خدمات رسان شهرستان تاکید شده است، مناسب سازی را در اولویت و دستور کار خود قرار دهند.

وی گفت: اشتغال توان یابان از دیگر برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار داده‌ایم.

فرماندار گناوه تاکید کرد: خود را موظف می‌دانیم خدمتگزار همه اقشار از جمله جامعه عزیز توان یابان باشیم و با همدلی و هم افزایی مشکلات را برطرف کنیم.