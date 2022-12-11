بیمارستان شهید بهشتی به بهزیستی برگردانده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شاهقدمی شامگاه شنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان ضمن تشکر از توجه ویژه شورای شهر و شهرداری به جامعه توان‌یابان، گفت: همکاری مدیریت شهری با سازمان بهزیستی در ارائه خدمات و تسهیل در امور توان‌یابان قابل تقدیر است.

وی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت توانیابان استان و شهر همدان، اظهار کرد: بیمارستان شهید بهشتی متعلق به سازمان بهزیستی است که برای مدت دو سال مقرر شد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گیرد اما حدود چهارده سال است که به عنوان بیمارستان از آن بهره‌برداری می‌شود.

شاهقدمی ادامه داد: لازم است تمهیداتی برای برگرداندن بیمارستان شهید بهشتی به سازمان بهزیستی اندیشیده شود چرا که خود توانیا بان با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.

توجه به توان‌یابان در طرح جامع شهری

مسئول دبیرخانه کمیته مناسب سازی استان همدان نیز در این جلسه ضمن اشاره به مشکلات توانیابان اظهار کرد: با توجه به اینکه طرح جامع شهری در دست تدوین است در این طرح از ضوابط شهرسازی برای افراد توان‌یاب غفلت نشود.

عبدالحسین نوری اضافه کرد: از طریق بازآفرینی در مرکز محلات می‌توان اقدامات مثمرثمر را برای جامعه هدف معلولین انجام داد.

وی به همچنین با اشاره به فعالیت کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان اظهار کرد: می‌توانیم با همکاری شهرداری به کمک کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای شهر، پروژه‌های سازمان بهزیستی را به صورت مشارکتی اجرا کنیم و این ظرفیت درآمدزایی برای هر دو نهاد خواهد داشت.

نوری ضمن درخواست مناسب سازی ناوگان حمل و نقل عمومی برای تردد افراد دارای معلولیت؛ افزود: تجهیز خودروهای حمل و نقل عمومی از ضروریات است که انتظار می‌رود مدیریت شهری در این زمینه اقداماتی داشته باشد.

رعایت حقوق توان‌یابان در توزیع عدالت اجتماعی

نوروزی مسئول جمعیت توانیابان همدان نیز مناسب سازی محیط شهری برای توانیابان را امری حیاتی دانست و گفت: اختصاص خودرو مخصوص برای جامعه توان‌یابان از وعده‌های شهرداری از سالهای گذشته است که انتظار می‌رود اجرایی شود.

نوروزی بزرگترین مشکل و دغدغه توان‌یابان را عدم دسترس به اماکن عمومی، ادارات دولتی و بانک‌های سطح شهر به علت عدم رعایت استانداردهای مناسب سازی عنوان کرد و افزود: طبق آمار بهداشت جهانی ۱۵ درصد جمعیت جهان دارای معلولیت هستند و طبق آمار ایران ۵ درصد جمعیت کشور را توانیابان تشکیل می‌دهند که بر این اساس بزرگترین اقلیت جمعیتی کشور توانیابان هستند اما از امکانات حداقلی محرومند.

وی در پایان سخنانش گفت: می‌طلبد در تدوین قوانین و مصوبات، جمعیت توانیابان نیز مدنظر قرار گیرد و در توزیع امکانات و عدالت اجتماعی رعایت شود.