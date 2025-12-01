ارتقای خدمات سازمان میادین میوه در محله گلابدره با ساخت مجتمع خدماتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به بازدیدی که به همراه هادی حق‌بین شهردار منطقه یک و معاونان و مدیران سازمان میادین از بازار میوه و تره‌بار محله گلابدره داشت گفت: با توجه به اینکه تراکم جمعیت در محله گلابدره یکی از محلات کم برخوردار منطقه یک بالاست بر همین اساس با همکاری شهرداری منطقه یک تصمیم گرفته شد تا به جای بازار کانکسی‌ای که در این محله قرار دارد، یک مجتمع خدماتی در ۷ طبقه ساخته شود.

وی افزود: طبق تصمیم‌گیری‌های انجام شده قرار است تا این مجموع خدماتی در چندین طبقه و مشتمل بر میدان میوه و تره بار، پارکینگ و ایستگاه تاکسی با هدف ارتقای خدمات به شهروندان ساخته شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت زمین در منطقه یک بسیار بالاست بر همین اساس در سنوات گذشته امکان ساخت یک بازار میوه و تره‌بار در محله گلابدره وجود نداشت، اما اکنون با همکاری شهرداری منطقه یک و تاکید حق بین شهردار منطقه قرار شد تا با در اختیار قرار دادن یک زمین در مجاورت بازار این مجتمع خدماتی ساخته شود.

وی بیان کرد: این منطقه در ۷ طبقه ساخته می‌شود که طبقات اول و دوم آن اختصاص به بازار میوه و تره‌بار و بازگانی سازمان میادین خواهد داشت و از همه مهمتر اینکه فضای مناسب به عنوان پارکینگ این مجتمع نیز در طراحی آن در نظر گرفته شده است.

بختیاری‌زاده یادآور شد: همچنین طبق تاکید شهردار منطقه یک، ایستگاه تاکسیرانی این محله نیز به زیر این ساختمان منطقه می‌شود تا دسترسی به آن برای شهروندان آسان‌تر شود.

وی تاکید کرد: در طبقات بالایی این مجتمع نیز امکانات رفاهی برای شهروندان در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در ادامه گفت: طرح این مجتمع خدماتی به زودی توسط سازمان میادین تهیه شده و به زودی کار ساخت آن بعد از طی شدن تشریفات قانونی و اداری آغاز می‌شود.

وی در پایان افزود: در مدت زمانی که این مجتمع در حال ساخت با مشارکت سازمان میادین و شهرداری منطقه یک است، خدمات‌رسانی بازار میوه و تره‌بار محله گلابدره ادامه داشته و در زمینی که در مقابل بازار فعلی وجود دارد، بازار به فعالیت خود ادامه خواهد داد.