قیمت میوه در تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع میوه را اعلام کرد.

قیمت انواع میوه به شرح ذیل است:

آناناس طلایی کیلویی ۲۱۵ هزار تومان

ازگیل کیلویی ۸۰ هزار تومان

انار کیلویی ۸۰ هزار تومان

انگور شاهرودی و بجنوردی کیلویی ۱۰۹ هزار تومان

سایر انواع انگور کیلویی ۹۹ هزار تومان

به کیلویی ۷۰ هزار تومان

پاپایا (تولید داخل) کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

پرتقال آبگیری کیلویی ۲۵ هزار تومان

انواع پرتقال تامسون کیلویی ۴۸ هزار تومان

پرتقال رسمی کیلویی ۳۴ هزار تومان

توت فرنگی کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

انواع خرمالو کیلویی ۷۲ هزار تومان

خرما خارک (زرد طلایی) کیلویی ۱۰۰ هزار تومان

خرما خارک (قرمز جگری) کیلویی ۹۵ هزار تومان

خیار گلخانه‌ای کیلویی ۶۳ هزار تومان

انواع خربزه کیلویی ۳۶ هزار تومان

زالزالک کیلویی ۱۲۵ هزار تومان

دستنبو و شمامه کیلویی ۴۱ هزار تومان

زرشک تازه بدون ساقه خوشه‌ای کیلویی ۲۶۰ هزار تومان

زرشک پاک شده، کیلویی ۲۹۰ هزار تومان

زنجبیل تازه کیلویی ۲۴۰ هزار تومان

سیب زرد لبنان کیلویی ۸۵ هزار تومان

سیب قرمز لبنان کیلویی ۸۵ هزار تومان

سیب سبز کیلویی کیلویی ۸۵ هزار تومان

کیوی کیلویی ۸۳ هزار تومان

انواع گلابی کیلویی ۱۲۵ هزار تومان

انواع گریپ فروت کیلویی ۴۹ هزار تومان

لیمو شیرین کیلویی ۹۷ هزار تومان

انواع لیموترش کیلویی ۱۵۰ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد بالای ۱۲۰ گرم کیلویی ۱۰۸ هزار تومان

موز خوشه‌ای هر عدد زیر ۱۲۰ گرم کیلویی ۱۰۳ هزار تومان

میوه کاکتوس زرد و قرمز در بسته‌های حداقل ۳۰۰ گرم کیلویی ۱۲۰ هزار تومان

نارنگی کیلویی ۸۴ هزار تومان

انواع نارگیل کیلویی ۱۸۵ هزار تومان

هندوانه بالای ۳ کیلوگرم کیلویی ۱۵ هزار تومان

هندوانه زیر ۳ کیلوگرم کیلویی ۱۳ هزار تومان