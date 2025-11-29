به گزارش خبرگزاری مهر، طبق جدیدترین نرخنامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران حبوبات غیر شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار با قیمت‌های زیر عرضه می‌شود:

ارزن با پوست درجه یک کیلویی ۶۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۶۰ هزار تومان

باقلا خشک با پوست درجه یک ۱۵۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۴۰ هزار تومان

جو پوست کنده درجه یک کیلویی ۵۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۴۹ هزار توان

جو دوسر پرک درجه یک کیلویی ۲۴۹ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۲۳۹ هزار تومان

جو بلغور درجه یک کیلویی ۵۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۴۹ هزار تومان

جو پرک درجه یک کیلویی ۵۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۴۹ هزار تومان

دال عدس درجه یک کیلویی ۱۱۷ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۰۷ هزار تومان

ذرت خشک وارداتی درجه یک کیلویی ۱۱۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۰۰ هزار تومان

زرشک پلویی درجه یک کیلویی ۷۷۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۷۱۰ هزار تومان

سویا درجه یک کیلویی ۶۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۶۰ هزار تومان

عدس ریز درجه یک کیلویی ۱۲۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۱۰ هزار تومان

عدس درشت درجه یک کیلویی ۱۲۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۱۰ هزار تومان

گندم با پوست درجه یک کیلویی ۳۸ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۳۶ هزار تومان

گندم بلغور درجه یک کیلویی ۵۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۴۶ هزار تومان

گندم پوست کنده درجه یک کیلویی ۵۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۳۶ هزار تومان

لپه باقلا زرد درجه یک کیلویی ۱۹۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۸۵ هزار تومان

لپه درشت درجه یک کیلویی ۱۵۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۴۵ هزار تومان

لپه ریز درجه یک کیلویی ۲۱۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۲۰۰ هزار تومان

لوبیا چشم بلبلی درجه یک کیلویی ۱۷۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۶۰ هزار تومان

لوبیا چیتی درجه یک کیلویی ۳۴۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۳۱۰ هزار تومان

لوبیا عروس درجه یک کیلویی ۲۷۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

لوبیا سفید درجه یک کیلویی ۲۶۹ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۲۴۹ هزار تومان

لوبیا قرمز قمی درجه یک کیلویی ۲۶۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۲۴۰ هزار تومان

لوبیا قرمز کپسولی درجه یک کیلویی ۳۰۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۲۸۵ هزار تومان

لوبیا کشاورزی درجه یک کیلویی ۳۸۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۳۵۰ هزار تومان

لیموعمانی درجه یک کیلویی ۴۳۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۴۱۰ هزار تومان

ماش درجه یک کیلویی ۱۵۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۴۵ هزار تومان

نخود درجه یک کیلویی ۱۵۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۴۰ هزار تومان

نخود و لوبیا درجه یک کیلویی ۱۵۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۴۰ هزار تومان