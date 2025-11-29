به گزارش خبرگزاری مهر، طبق جدیدترین نرخنامه سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران حبوبات غیر شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار با قیمتهای زیر عرضه میشود:
ارزن با پوست درجه یک کیلویی ۶۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۶۰ هزار تومان
باقلا خشک با پوست درجه یک ۱۵۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۴۰ هزار تومان
جو پوست کنده درجه یک کیلویی ۵۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۴۹ هزار توان
جو دوسر پرک درجه یک کیلویی ۲۴۹ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۲۳۹ هزار تومان
جو بلغور درجه یک کیلویی ۵۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۴۹ هزار تومان
جو پرک درجه یک کیلویی ۵۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۴۹ هزار تومان
دال عدس درجه یک کیلویی ۱۱۷ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۰۷ هزار تومان
ذرت خشک وارداتی درجه یک کیلویی ۱۱۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۰۰ هزار تومان
زرشک پلویی درجه یک کیلویی ۷۷۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۷۱۰ هزار تومان
سویا درجه یک کیلویی ۶۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۶۰ هزار تومان
عدس ریز درجه یک کیلویی ۱۲۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۱۰ هزار تومان
عدس درشت درجه یک کیلویی ۱۲۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۱۰ هزار تومان
گندم با پوست درجه یک کیلویی ۳۸ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۳۶ هزار تومان
گندم بلغور درجه یک کیلویی ۵۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۴۶ هزار تومان
گندم پوست کنده درجه یک کیلویی ۵۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۳۶ هزار تومان
لپه باقلا زرد درجه یک کیلویی ۱۹۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۸۵ هزار تومان
لپه درشت درجه یک کیلویی ۱۵۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۴۵ هزار تومان
لپه ریز درجه یک کیلویی ۲۱۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۲۰۰ هزار تومان
لوبیا چشم بلبلی درجه یک کیلویی ۱۷۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۶۰ هزار تومان
لوبیا چیتی درجه یک کیلویی ۳۴۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۳۱۰ هزار تومان
لوبیا عروس درجه یک کیلویی ۲۷۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۲۵۰ هزار تومان
لوبیا سفید درجه یک کیلویی ۲۶۹ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۲۴۹ هزار تومان
لوبیا قرمز قمی درجه یک کیلویی ۲۶۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۲۴۰ هزار تومان
لوبیا قرمز کپسولی درجه یک کیلویی ۳۰۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۲۸۵ هزار تومان
لوبیا کشاورزی درجه یک کیلویی ۳۸۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۳۵۰ هزار تومان
لیموعمانی درجه یک کیلویی ۴۳۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۴۱۰ هزار تومان
ماش درجه یک کیلویی ۱۵۵ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۴۵ هزار تومان
نخود درجه یک کیلویی ۱۵۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۴۰ هزار تومان
نخود و لوبیا درجه یک کیلویی ۱۵۰ هزار تومان / درجه دو کیلویی ۱۴۰ هزار تومان
نظر شما