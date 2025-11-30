به گزارش خبرگزاری مهر مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به بهره‌برداری از ۵ بازار میوه و تره‌بار محله‌ای تا انتهای آذرماه گفت: با بهره‌برداری از این بازارها، تعداد بازارها و میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران به عدد ۳۲۰ می‌رسد.

وی افزود: از میان این ۵ بازار، دو بازار میوه و تره‌بار ملک آباد واقع در منطقه ۲۰ و بازار میوه و تره‌بار بهاره واقع در منطقه ۵ از جمله بازارهای قدیمی‌ای بوده‌اند که به طور کامل تخریب و نوسازی شده‌اند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: با بهره‌برداری از این بازارها ۵۷۲۶ متر مربع به عرصه و ۳۱۳۴ متر مربع نیز به اعیان بازارها و میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران افزوده می‌شود.

وی بیان کرد: از مجموع این بازارها دو بازار در منطقه ۲۰، دو بازار در منطقه ۵ و یک بازار میوه و تره‌بار محله‌ای نیز در منطقه ۱۴ واقع شده است.

بختیاری‌زاده یادآور شد: بازار محله‌ای ملک‌آباد واقع در منطقه ۲۰ دارای کاربری‌های میوه و فرنگی و بازرگانی، بازار محله‌ای قشقایی واقع در منطقه ۲۰ دارای ۲ کاربری میوه و فرنگی است.

وی همچنین تاکید کرد: بازار میوه و تره‌بار بهاره واقع در منطقه ۵ دارای ۶ کاربری میوه و فرنگی، یک کاربری لبنیات، یک کاربری پروتئینی، یک کاربری نانوایی، یک کاربری روغن گیاهی و یک کاربری بازگانی و بازار میوه و تره‌بار شهید صالحی در این منطقه نیز دارای یک کاربری میوه و فرنگی است.

به گفته مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ بازار میوه و تره‌بار شجاعی واقع در منطقه ۱۴ نیز دارای ۱۱ کاربری میوه و فرنگی، یک کاربری لبنیات، ۲ کاربری پروتئینی، ۲ کاربری نانوایی، یک کاربری روغن گیاهی و ۳ کاربری بازرگانی است.

