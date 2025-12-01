به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در نشستی با محوریت بررسی مسائل مرتبط با حق بیمه پروژه‌های اقدام ملی مسکن، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع و تسهیل در پرداخت حق بیمه این پروژه‌های اقدام ملی تأکید کرد.

صادقی پور با تأکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط گفت: رفع موانع و حل مشکلات موجود در مسیر اجرای پروژه‌های اقدام ملی مسکن، نیازمند تعامل، هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود است.

این جلسه مقرر شد اداره‌کل تأمین اجتماعی استان، ضمن مذاکره با مرکز و بررسی قوانین و بخشنامه‌های مربوطه، نسبت به اعمال حداکثر تسهیل در کاهش میزان و نحوه پرداخت حق بیمه پروژه‌های اقدام ملی مسکن اقدام کند.

همچنین با توجه به در حال بررسی بودن این موضوع در سطح شورای عالی مسکن، مقرر شد تا زمان تعیین تکلیف نهایی، اداره‌کل تأمین اجتماعی استان همکاری حداکثری را با مجریان پروژه‌های اقدام ملی مسکن داشته باشد.