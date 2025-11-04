به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای مسکن استان به ریاست صفر صادقی‌پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان برگزار شد و آخرین وضعیت اجرای طرح‌های مسکن ملی در شهرها و شهرستان‌های مختلف استان مورد بررسی قرار گرفت.

صادقی‌پور در این نشست با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده توسط دستگاه‌های متولی و بانک‌های عامل بر لزوم استمرار هماهنگی و پیگیری مستمر مصوبات تأکید کرد و گفت: با توجه به حجم قابل‌توجه پروژه‌ها در سطح استان لازم است روند تعامل میان دستگاه‌ها و بانک‌ها هدفمندتر و منظم‌تر پیش برود تا هیچ بخشی از کار دچار وقفه نشود.

وی افزود: در جلسات آینده گزارش عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌های عامل به‌صورت مکتوب ارائه می‌شود تا بتوانیم مسیر پیشرفت پروژه‌ها را دقیق‌تر ارزیابی کنیم و این کار در راستای شفافیت و تسهیل روند اجرایی طرح‌ها انجام می‌شود.

معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن از اولویت‌های دولت در حوزه عمران و رفاه اجتماعی است، اظهار داشت: استانداری با همکاری همه نهادها تلاش دارد تا روند ساخت و تحویل واحدهای مسکونی در زمان مقرر انجام شود و متقاضیان هرچه زودتر به خانه‌های خود برسند.

وی با تأکید بر نقش بانک‌ها در تسریع اجرای طرح‌ها، گفت: بانک‌ها نقش بسیار مهمی در حمایت مالی از پروژه‌های مسکن دارند و خوشبختانه همکاری خوبی در این زمینه شکل گرفته است و انتظار می‌رود این تعامل با سرعت و هماهنگی بیشتری ادامه پیدا کند.



صادقی‌پور با اشاره به پیگیری‌های مستمر استانداری برای رفع موانع مالی و اجرایی، افزود: همه ما در یک مسیر مشترک برای تحقق اهداف دولت در حوزه مسکن حرکت می‌کنیم و اطمینان داریم با استمرار همکاری‌ها بخش مهمی از پروژه‌های در حال اجرا طی ماه‌های آینده به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید.



وی در پایان از تلاش دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و بانک‌های عامل قدردانی کرد و گفت: مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌ها سرمایه اصلی ما در اجرای موفق طرح‌های عمرانی است با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی و پیگیری مستمر، روند ساخت و تأمین مسکن در استان با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.