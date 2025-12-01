پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت پدر محمد سهرابی، شاعر آیینی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی درگذشت پدر محمد سهرابی، شاعر ارجمند و خوش قریحه آئینی را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت رئیس مجلس به شرح زیر است:
جناب آقای محمد سهرابی
شاعر ارجمند و خوش قریحه آئینی
درگذشت پدر مؤمن، فداکار و بزرگوارتان که با تقدیم فرزند شهید خود به اسلام و انقلاب، جایگاهی رفیع در پیشگاه الهی یافته است، موجب تألم و تأثر عمیق اینجانب شد.
مصیبت وارده را به شما، خانواده معزز شهید و تمامی بستگان محترم تسلیت گفته و از درگاه ایزد منان رحمت واسعه برای آن مرحوم و صبر و آرامش را برای بازماندگان مسئلت دارم.
بیتردید مجاهدت، صبر و ایمان ریشهدار چنین پدرانی، سرمایههایی ماندگار برای انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت بهجای گذاشته است و یاد و نام آنان هرگز از حافظه این ملت قدرشناس محو نخواهد شد.
انشاءالله، روح آن سفرکرده در جوار فرزند شهیدش مهمان سفره اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشد.
نظر شما