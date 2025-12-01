  1. سیاست
  2. مجلس
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

مأموریت قالیباف به مرکز رسانه مجلس و تقاضای رئیس قوه مقننه از رسانه‌ها

مأموریت قالیباف به مرکز رسانه مجلس و تقاضای رئیس قوه مقننه از رسانه‌ها

رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس نوشت: تقاضای رئیس مجلس از رسانه‌ها جدای از اهتمام بیشتر به مقوله‌ قانون‌گذاری، مطالبه‌ اجرای قوانین به‌ویژه مرتبط با حوزه‌های اقتصادی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان شمسایی رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس در یادداشتی درباره نشست مدیران مسئول رسانه‌ها با محمدباقر قالیباف نوشت: شامگاه هشتم آذرماه نشست صمیمانه قالیباف با جمعی از مدیران رسانه‌های کشور همچون سال گذشته و در آستانه دهم آذرماه، روز مجلس، سالروز شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس برگزار شد.

حدود هفتاد مدیرمسئول به این دیدار دعوت شدند و نزدیک به چهار ساعت گفتگو بین آنها و رئیس مجلس شکل گرفت که دو مسئله اختصاص بیشتری به رسانه‌ها داشت.

یکی مأموریت قالیباف به زیرمجموعه خود و دیگری تقاضای رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان از رسانه‌ها.

هم سال گذشته هم امسال، بحث پرتکرار، مسائل صنفی رسانه‌ها و خبرنگاران بود. از ایرادات قانون مطبوعات و بیمه خبرنگاری تا مالیات و قوانین کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری. رئیس مجلس در این باره به مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی دستور داد با تشکیل جمعی از اهالی رسانه، نخست مشکلات را تجمیع و سپس نسبت به مذاکره با مسئولان امر در خانه ملت اقدام کند. برخی از این موارد، اصلاح و تکمیل قوانین موجود و تعدادی هم پیگیری نظارتی احتیاج دارد. در همین راستا به‌زودی خدمت نمایندگانی از مدیران رسانه‌های مکتوب و نشریات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری، روزنامه‌ها، خبرنگاران و پیشکسوتان تهرانی و شهرستانی و همکاران دولت خواهیم بود و موارد را پیگیری خواهیم کرد.

تقاضای رئیس مجلس از رسانه‌ها نیز جدای از اهتمام بیشتر به مقوله‌ی قانونگذاری، نخست مطالبه‌ی اجرای قوانین به‌ویژه مرتبط با حوزه‌های اقتصادی و معیشتی بود.

قالیباف برنامه‌ی هفتم توسعه را سند و میثاق ملی خواند و درعین‌حال گفت اگر رسانه‌ها به اشکالی در این سند برخوردند یا پیشنهادی داشتند ارائه کنند و رئیس مجلس ظرف چهل و پنج‌روز آن‌ها را پیگیری و تصویبشان را دنبال می‌کند.

کد خبر 6674058
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها