به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان شمسایی رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس در یادداشتی درباره نشست مدیران مسئول رسانهها با محمدباقر قالیباف نوشت: شامگاه هشتم آذرماه نشست صمیمانه قالیباف با جمعی از مدیران رسانههای کشور همچون سال گذشته و در آستانه دهم آذرماه، روز مجلس، سالروز شهادت آیتالله سید حسن مدرس برگزار شد.
حدود هفتاد مدیرمسئول به این دیدار دعوت شدند و نزدیک به چهار ساعت گفتگو بین آنها و رئیس مجلس شکل گرفت که دو مسئله اختصاص بیشتری به رسانهها داشت.
یکی مأموریت قالیباف به زیرمجموعه خود و دیگری تقاضای رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان از رسانهها.
هم سال گذشته هم امسال، بحث پرتکرار، مسائل صنفی رسانهها و خبرنگاران بود. از ایرادات قانون مطبوعات و بیمه خبرنگاری تا مالیات و قوانین کار حرفهای روزنامهنگاری. رئیس مجلس در این باره به مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی دستور داد با تشکیل جمعی از اهالی رسانه، نخست مشکلات را تجمیع و سپس نسبت به مذاکره با مسئولان امر در خانه ملت اقدام کند. برخی از این موارد، اصلاح و تکمیل قوانین موجود و تعدادی هم پیگیری نظارتی احتیاج دارد. در همین راستا بهزودی خدمت نمایندگانی از مدیران رسانههای مکتوب و نشریات، خبرگزاریها، پایگاههای خبری، روزنامهها، خبرنگاران و پیشکسوتان تهرانی و شهرستانی و همکاران دولت خواهیم بود و موارد را پیگیری خواهیم کرد.
تقاضای رئیس مجلس از رسانهها نیز جدای از اهتمام بیشتر به مقولهی قانونگذاری، نخست مطالبهی اجرای قوانین بهویژه مرتبط با حوزههای اقتصادی و معیشتی بود.
قالیباف برنامهی هفتم توسعه را سند و میثاق ملی خواند و درعینحال گفت اگر رسانهها به اشکالی در این سند برخوردند یا پیشنهادی داشتند ارائه کنند و رئیس مجلس ظرف چهل و پنجروز آنها را پیگیری و تصویبشان را دنبال میکند.
