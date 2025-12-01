به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در حاشیه بازدید از نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در جمع خبرنگاران، گفت: پس از بازدید از نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعت هسته‌ای، دیدگاه بنده به کاربردهای مهم این صنعت تغییر کرد؛ بر این اساس باید گفت یکی از دانش‌ها و فناوری‌های مورد نیاز بشر را می‌توان دانش هسته‌ای دانست.

وی تصریح کرد: علم و دانش هسته‌ای، علمی است که تولید ثروت می‌کند؛ دانش هسته‌ای برای زیست و جامعه کنونی ما بسیار مورد نیاز است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: برخی از افراد به دلیل تبلیغات دشمن تصور اشتباهی از فناوری هسته‌ای دارند؛ در حالی که این چنین نیست. دستاوردهای صنعت هسته‌ای در زندگی افراد و جامعه مؤثر است و در حوزه‌هایی نظیر کشاورزی، غربالگری نوزادان، تشخیص و درمان سرطان با استفاده از رادیوداروها، ساخت شتاب‌دهنده‌های صنعتی، استریل‌سازی ابزارها و وسایل در پزشکی و دیگر حوزه‌ها از دانش و فناوری هسته‌ای استفاده می‌شود.

قائم‌پناه اضافه کرد: باید توجه داشت همان‌گونه که حوزه پزشکی از تخصص‌های مختلف تشکیل شده؛ فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی نیز نقش مؤثری در حوزه‌های گوناگون دارند و در زندگی افراد و جامعه موثرند. دانش هسته‌ای علاوه بر فراهم ساختن سلامت بشر، سبب ارتقای کیفیت محیط‌زیست و هوا نیز می‌شود.

فناوری هسته‌ای، علمی است که در لبه دانش قرار دارد

وی تاکید کرد: فناوری هسته‌ای، علمی است که در لبه دانش قرار دارد. نمی‌شود بشر را از داشتن این فناوری صلح‌آمیز منع کرد؛ در واقع آنچه بیشتر تبلیغات می‌شود این است که ما فاقد این دانش باشیم.

قائم‌پناه خاطرنشان کرد: در واقع غنی‌سازی از جمله مواردی است که می‌تواند سایر رشته‌ها و نیز عرصه‌های مختلف علمی را تحت تأثیر قرار دهد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: بنده با نقش مؤثر دانش و فناوری هسته‌ای در حوزه پزشکی و سلامت افراد جامعه آشنایی دارم و باید بگویم که این دانش جز واجبات زندگی افراد جامعه است.

قائم‌پناه با اشاره به لزوم بازدید افراد و اقشار مختلف جامعه از نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشورمان گفت: این بازدید برای بنده بسیار جالب بود زیرا دریافتم که سازمان انرژی اتمی ایران اقدامات مؤثری در زمینه پرتودرمانی انجام داده و این روش درمانی بسیار مؤثر است. خوشبختانه اکنون درمان زخم‌های دیابت با تکیه بر دانش هسته‌ای و روش مدرن پلاسماتراپی در کشور ممکن شده و این روش بسیار مؤثری است؛ بنده دوست دارم افراد مختلف جامعه نیز از آخرین دستاوردهای صنعت هسته‌ای در این نمایشگاه بازدید کنند و در جریان چنین توانمندی‌هایی قرار گیرند.

دانش هسته‌ای؛ دانش بسیار برجسته‌ای است

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین در دیدار با محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیران ارشد این صنعت اظهار کرد: بسیار خوشحالم که در جمع شما عزیزان هستم و باید صادقانه عرض کنم که بنده اطلاعات زیادی در زمینه فناوری و انرژی هسته‌ای به جز حوزه سلامت و پزشکی نداشتم. اما با بازدید از نمایشگاه دستاوردها، اطلاعات فراوانی به دست آوردم.

قائم‌پناه تصریح کرد: رسالت ما و شما این است که دانش و فناوری هسته‌ای را به درستی معرفی کنیم زیرا مردم به پیشرفت‌های علمی و فناورانه کشورمان علاقه دارند.

وی تاکید کرد: باید فناوری هسته‌ای را مانند سایر دانش‌ها معرفی کنیم؛ همچنین باید بدانیم که شیوه استکبار ممانعت از دستیابی به پیشرفت‌های علمی است به همین‌منظور این مساله را سیاسی کرده و کشور ما را متأثر کرده‌اند تا نگاه افکار عمومی به دانش هسته‌ای مثبت نباشد.

وی خاطرنشان کرد: دانش هسته‌ای؛ دانش بسیار برجسته‌ای است. موضوع تولید انواع رادیوداروها و فناوری نوین پلاسما جزو دستاوردهای بسیار مهم در این عرصه هستند؛ بنابراین لازم است که مردم اطلاعات کافی در این زمینه کسب کنند.

قائم پناه افزود: پشتیبانی ملی لازمه هر کار بلند مدت است؛ دفاع مقدس یا جنگ ۱۲ روزه از پشتیبانی ملی برخوردار بودند؛ پایداری این صنعت نیز نیازمند پشتیبانی ملی است بنابراین باید از گروه‌های مرجع دعوت شود تا از نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنعت هسته‌ای بازدید کنند تا بدانند دانش هسته‌ای چه نقش مؤثری در زمینه‌های گوناگون نظیر کشاورزی، پزشکی، تولید برق و … دارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهار کرد: دشمنان و رقبای ما دوست ندارند در این عرصه پیشرفت کنیم زیرا یکی از پله‌ها و سکوهای پیشرفت کشور در بلند مدت؛ دانش و فناوری هسته‌ای است. همچنین در کوتاه مدت باید این سکو را روز به روز توسعه دهیم و با شتاب بیشتری پیش ببریم و در دنیا مطرح کنیم.

وی تاکید کرد: دانش بومی هسته‌ای برای کشور بسیار ارزشمند است و باید قدردان آن بود؛ به سهم خود به این دستاوردها افتخار می‌کنم و به عنوان یک ایرانی احساس مباهات کردم که نیروهای ما، فرزندان این آب و خاک توانسته‌اند این چنین پیشرفت کرده و از علم، تولید ثروت کنند.

در پایان این نشست لوح یادبود پنجاهمین سال تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران توسط محمد اسلامی به معاون اجرایی رئیس جمهور اهدا شد.

شایان ذکر است، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور امروز (دوشنبه، ۱۰ آذرماه) با حضور در سازمان انرژی اتمی ایران، از نمایشگاه آخرین دستاوردهای نوین صنعت هسته‌ای کشور بازدید کرد و در جریان جدیدترین فعالیت‌ها و دستاوردهای این صنعت در حوزه‌های چرخه سوخت هسته‌ای، انرژی و برق، توانمندی‌های ایران در زمینه تولید آب سنگین و مشتقات آن، رادیوداروها، فناوری پلاسما، کاربرد پرتوها، گداخت هسته‌ای، لیزر، کوانتوم و فناوری‌های کوانتومی، کشاورزی هسته‌ای و شتاب‌دهنده‌های صنعتی، نظام ایمنی هسته‌ای و سایر بخش‌های فناوری‌های نوین این عرصه قرار گرفت.