به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در پیام خود به «پرابوو سوبیانتو» رئیس جمهور اندوزی با تسلیت جان باختن و مصدوم شدن شماری از مردم مسلمان این کشور در پی وقوع حادثه ناگوار سیل و رانش زمین در منطقه سوماترا، ابراز امیدواری کرد با عنایت پروردگار هر چه سریعتر آثار و تبعات این بلیه طبیعی مرتفع و شرایط به حالت عادی برگردد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح ذیل است:
جناب آقای پرابوو سوبیانتو
رئیس جمهور محترم اندونزی
وقوع حادثه ناگوار سیل و رانش زمین در منطقه سوماترا، و جان باختن و مصدوم شدن شماری از مردم مسلمان آن کشور دوست و برادر، موجب تأثر خاطر اینجانب شد.
به نمایندگی از دولت و ملت ایران، این رخداد ویرانگر را به جنابعالی و مردم اندونزی تسلیت میگویم و برای جانباختگان، رحمت و مغفرت الهی و برای مصدومان شفای عاجل طلب میکنم.
دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی همهجانبه خود را برای ارائه کمکهای بشردوستانه و امدادی به مردم مناطق آسیبدیده اعلام میدارد و امیدوار است با عنایت پروردگار هرچه سریعتر آثار و تبعات این بلیه طبیعی مرتفع و شرایط به حالت عادی برگردد.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
