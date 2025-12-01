مسگری: ۱۰۰ جای پارک خودرو در بازار بنفشه قم فراهم شده است

‌به گزارش خبرنگار مهر، محمود مسگری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) و وفات حضرت ام‌البنین (س) برای مادران و همسران شهدا آرزوی سلامتی و غفران الهی کرد و افزود: توجه و تکریم مقام والای مادران و همسران شهدا، نقش مهمی در تقویت روحیه معنوی جامعه دارد و لازم است این فرهنگ همواره در شهر جاری باشد.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های مدیران و عوامل خدمات شهری اظهار داشت: همکاری شهرداری با هیئات مذهبی و موکب‌داران در ایام فاطمیه بسیار چشمگیر بود و بر اساس تأکیدات مراجع عظام تقلید و علما، توانست فضایی معنوی و متناسب با شأن ایام عزاداری در قم ایجاد کند.

مسگری افزود: این همراهی، نمونه بارز تعامل مدیریت شهری با نهادهای فرهنگی و مذهبی و نشان‌دهنده اهتمام شهرداری به حفظ هویت دینی و فرهنگی شهر است.

سخنگوی شورای شهر قم به مسائل زیرساختی و ترافیکی شهر پرداخت و گفت: پروژه بازار بنفشه با سرمایه‌گذاری قابل توجه، ظرفیت ایجاد ۱۰۰ جای پارک خودرو را فراهم کرده است، اما متأسفانه استفاده شهروندان از این ظرفیت هنوز به اندازه لازم نیست.

وی توضیح داد: زیرساخت آماده است، اما خودروها همچنان در معابر پارک می‌شوند و برای بهره‌برداری بهینه از پارکینگ‌ها، لازم است پلیس راهور با جدیت وارد عمل شود و اعمال قانون صورت گیرد.

مسگری بر لزوم مدیریت صحیح پارکینگ‌ها نیز تأکید کرد و افزود: حتی با وجود ظرفیت ایجاد شده، مدیریت نامناسب و عدم اطلاع‌رسانی کافی به شهروندان باعث کاهش کارایی این پروژه شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: برنامه‌ریزی درست و تعامل میان مدیریت شهری و نیروی انتظامی، این فضاها به شکل مؤثر مورد استفاده قرار گیرند و به کاهش ترافیک و تسهیل رفت‌وآمد کمک کنند.

سخنگوی شورای شهر در پایان تصریح کرد: رسیدگی به مسائل ترافیکی و پارکینگ‌ها، ارتقای زیرساخت‌های شهری و تسریع در تملک املاک، همگی نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات شهری و رضایتمندی شهروندان دارد.

وی خاطرنشان کرد: شورا پیگیر تحقق این اهداف و نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌ها خواهد بود تا نتایج ملموس در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای شهروندان ایجاد شود.

‌