۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

جابجایی بیش از ۱.۸ میلیون مسافر از پایانه‌های قم در هشت ماه

قم- مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم اعلام کرد: در هشت‌ماه نخست سال جاری، بیش از یک‌میلیون و ۸۲۱ هزار مسافر از طریق پایانه‌های این شهر جابجا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زین‌العابدین قراچورلوی، مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قم، از جابجایی یک‌میلیون و ۸۲۱ هزار و ۷۵۹ مسافر در هشت‌ماهه نخست سال جاری خبر داد. وی افزود: این جابه‌جایی‌ها با ارائه بیش از ۸۹ هزار سرویس توسط اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و تاکسی‌های برون‌شهری انجام شده است.

قراچورلوی با اشاره به خدمات رسانی به زائران خارجی تأکید کرد: سازمان پایانه‌ها علاوه بر خدمت‌رسانی به هم‌وطنان، روزانه میزبان زائرانی از کشورهای همسایه به‌ویژه عراق و پاکستان است و تاکنون حدود ۴۰۰ هزار زائر از این پایانه‌ها جابجا شده‌اند.

وی همچنین به اهمیت پارکسوار شمالی اشاره کرد و گفت: این پارکینگ بزرگ‌ترین محل توقف خودروهای سنگین در قم است و نقش مهمی در کاهش ورود خودروهای سنگین به سطح شهر و کنترل ترافیک دارد. در هشت‌ماهه نخست سال جاری، حدود ۸۰ هزار دستگاه خودروی سنگین از خدمات پارکسوار شمالی بهره‌مند شده‌اند.

مهدی بخشی سورکی

