پوستر نهمین سالگرد شهید حسین محرابی در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فدایی ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از پوستر نهمین سالگرد شهید حسین محرابی با اشاره به سابقه چندین‌ساله فعالیت ستاد مردمی بزرگداشت شهید محرابی، اظهار کرد: این ستاد با محوریت خانواده محترم شهید، مسجد محل، پایگاه بسیج و اهالی محله شکل گرفته و هر ساله مراسم گرامیداشت را با دغدغه‌مندی برگزار کرده است.

دبیر مراسم نهمین سالگرد شهادت شهید حسین محرابی درباره محل برگزاری مراسم امسال بیان کرد: سال گذشته مراسم در مسجد رقیه سلام‌الله‌علیها برگزار شد، اما با توجه به اینکه فضای مسجد امکان میزبانی شایسته از دوستداران شهدای مدافع حرم را نداشت، امسال تصمیم گرفته شد مراسم در تالار نور، واقع در نزدیکی مسجد حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، برگزار شود تا پذیرایی و میزبانی به نحو مناسب‌تری انجام شود.

وی اظهار کرد: مراسم نهمین سالگرد شهادت شهید محرابی روز چهارشنبه ۱۲ آذر، از ساعت ۱۸ تا ۲۰، در تالار نور با سخنرانی حجت الاسلام پناهیان برگزار خواهد شد.

فدایی از عموم مردم غیور و شهیدپرور مشهد مقدس دعوت کرد در این مراسم حضور یابند.