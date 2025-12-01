به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج عصر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با تشریح وضعیت اقتصادی باشگاه‌های کشور اظهار داشت: استان مازندران و حتی باشگاه‌های بزرگ ایران مانند پرسپولیس، استقلال، سپاهان و ذوب‌آهن، دارای پشتوانه مالی کافی برای تبدیل‌شدن به یک بنگاه اقتصادی پایدار نیستند، اما در عین حال تیم‌داری می‌کنند و هزینه‌های سنگینی بر دوششان قرار دارد.

وی با اشاره به سیاست جدید دولت افزود: دولت به این نتیجه رسیده است که ورزشگاه‌ها را به باشگاه‌ها واگذار کند و این اقدام می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات درآمدی باشگاه‌ها در روز مسابقه را حل کند.

تاج توضیح داد: درآمدهای مرتبط با بلیت‌فروشی، خدمات جانبی و بهره‌برداری مستقیم از ورزشگاه می‌تواند به بهبود وضعیت مالی باشگاه‌ها کمک کند.

رئیس فدراسیون فوتبال به دیگر بخش‌های درآمدی فوتبال نیز اشاره کرد و گفت: موضوع حق پخش و حق کپی‌رایت مسابقات از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در آینده پشتوانه مالی باشگاه‌ها را تقویت کند و این روند به‌تدریج در حال شکل‌گیری است.

تاج همچنین درباره مسائل مربوط به همکاری با وزارت آموزش‌وپرورش توضیح داد: این بخش می‌تواند به‌عنوان یک ظرفیت جدی در توسعه ورزش پایه و کمک به فوتبال کشور عمل کند و رایزنی‌ها برای تحقق این همکاری در حال انجام است.

رئیس فدراسیون فوتبال به موضوع تصمیم‌گیری‌های اخیر فدراسیون اشاره کرد و افزود: تصمیم رفتن یا نرفتن به مسابقات بین‌المللی تنها در اختیار فدراسیون فوتبال نیست و دستگاه‌های دیگری از جمله وزارت امور خارجه نیز در این زمینه نقش دارند و موضوع در دست بررسی است.

وی تأکید کرد: هیئت رئیسه فدراسیون نظر خود را اعلام کرده، اما با توجه به ابعاد گسترده موضوع، بررسی در نهادهای مسئول ادامه دارد و بهترین تصمیم اتخاذ خواهد شد.