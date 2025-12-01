  1. استانها
ساری - رئیس فدراسیون فوتبال از برنامه فدراسیون برای واگذاری ورزشگاه‌ها به باشگاه‌های توانمند خبر داد و آن را گامی مهم در مسیر توسعه فوتبال استان ها دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج بعدازظهر دوشنبه در حاشیه مجمع انتخاباتی هیأت فوتبال استان مازندران، از برنامه فدراسیون برای واگذاری ورزشگاه‌ها به باشگاه‌های توانمند خبر داد و آن را گامی مهم در مسیر توسعه فوتبال استان دانست.

وی افزود: باشگاهی که آمادگی لازم داشته باشد، ورزشگاه به مدت ۲۰ تا ۳۰ سال در اختیار آن قرار می‌گیرد تا بتواند امکانات و زیرساخت‌های خود را توسعه دهد.

تاج افزود این اقدام می‌تواند به رونق فوتبال و فوتسال در مازندران کمک کند و زمینه‌ای برای حضور باشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران در عرصه ورزش فراهم آورد.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین به گستردگی فعالیت‌های استان در فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی، رده‌های پایه و بانوان اشاره کرد و گفت: با وجود استعدادهای فراوان، نبود بودجه و حمایت‌های مالی، توسعه فوتبال استان را دشوار کرده و راه‌حل پیشنهادی تشکیل یک کنسرسیوم حمایتی با حضور استاندار و مدیران ارشد است.

تاج در ادامه به نقش پیشکسوتان و افراد باتجربه در هیأت رئیسه اشاره کرد و بر اهمیت برنامه‌ریزی و حمایت همه‌جانبه برای تثبیت جایگاه فوتبال مازندران تأکید کرد.

وی همچنین از ایجاد زمین‌های فوتبال ساحلی و توجه ویژه به فوتبال بانوان در استان خبر داد.

