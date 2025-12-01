به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج بعدازظهر دوشنبه در حاشیه مجمع انتخاباتی هیأت فوتبال استان مازندران، از برنامه فدراسیون برای واگذاری ورزشگاهها به باشگاههای توانمند خبر داد و آن را گامی مهم در مسیر توسعه فوتبال استان دانست.
وی افزود: باشگاهی که آمادگی لازم داشته باشد، ورزشگاه به مدت ۲۰ تا ۳۰ سال در اختیار آن قرار میگیرد تا بتواند امکانات و زیرساختهای خود را توسعه دهد.
تاج افزود این اقدام میتواند به رونق فوتبال و فوتسال در مازندران کمک کند و زمینهای برای حضور باشگاهها و سرمایهگذاران در عرصه ورزش فراهم آورد.
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین به گستردگی فعالیتهای استان در فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی، ردههای پایه و بانوان اشاره کرد و گفت: با وجود استعدادهای فراوان، نبود بودجه و حمایتهای مالی، توسعه فوتبال استان را دشوار کرده و راهحل پیشنهادی تشکیل یک کنسرسیوم حمایتی با حضور استاندار و مدیران ارشد است.
تاج در ادامه به نقش پیشکسوتان و افراد باتجربه در هیأت رئیسه اشاره کرد و بر اهمیت برنامهریزی و حمایت همهجانبه برای تثبیت جایگاه فوتبال مازندران تأکید کرد.
وی همچنین از ایجاد زمینهای فوتبال ساحلی و توجه ویژه به فوتبال بانوان در استان خبر داد.
نظر شما