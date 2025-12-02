استراتژی فنی اوسمار برای دیدار پرسپولیس با استقلال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس جمعه ۱۴ آذرماه در هفته دوازدهم لیگ برتر، در دیداری حساس مقابل استقلال تهران قرار می‌گیرد. این بازی به دلیل نبود ورزشگاه استاندارد در پایتخت، دربی رفت در شهر اراک برگزار خواهد شد و این موضوع می‌تواند شرایط خاصی را برای هر دو تیم ایجاد کند.

اوسمار ویه‌را سرمربی برزیلی پرسپولیس که این دیدار سومین تجربه هدایت پرسپولیس در فصل جاری را روی نیمکت تیمش خواهد داشت تصمیم دارد با سیستم همیشگی ۲-۴-۴ خود به میدان برود.

انتخاب ثابتی که نشان‌دهنده عزم او برای حفظ فشار در فاز تهاجمی و عدم عقب‌نشینی تیمش برای گرفتن حداقل امتیاز است. برخلاف شایعاتی که درباره استفاده از تک مهاجم مطرح بود، پرسپولیس با دو مهاجم وارد بازی خواهد شد تا خط حمله خود را قدرتمند نگه دارد.



سیستم ۲-۴-۴ اوسمار در دو بازی گذشته تیم مقابل استقلال خوزستان و شمس آذر قزوین، موفق شد ۵ گل به ثمر برساند و توان هجومی تیم را به وضوح به نمایش بگذارد. این موفقیت تاکتیکی باعث شده که کادر فنی تصمیم بگیرد همان ساختار را در دربی نیز حفظ کند و از تغییرات غیرضروری پرهیز کند.

سرمربی پرسپولیس همچنین برنامه‌ای برای ارائه سورپرایز تاکتیکی ندارد و می‌خواهد با ثبات در ترکیب اصلی، بیشترین هماهنگی و تمرکز را در بازی حساس دربی به دست آورد. حفظ این انسجام در تیم می‌تواند شانس پرسپولیس برای کسب پیروزی و ادامه رقابت برای بازگشت به صدر جدول را افزایش دهد.

با نزدیک شدن به روز دربی، نگاه‌ها به عملکرد خط حمله پرسپولیس و توانایی اوسمار ویه‌را در مدیریت فشار بازی حساس معطوف شده است. همه چیز نشان می‌دهد که این دیدار، نبردی تاکتیکی و پرگل در پیش خواهد داشت و هواداران هر دو تیم بی‌صبرانه منتظر شروع آن هستند.