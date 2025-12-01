رحمت حیدری‌نژاد در گفتگو با مهر با اشاره به حادثه سوم تیر ۱۴۰۴ شهر آستانه اشرفیه که مورد اصابت موشک رژیم صهیونیستی قرار گرفت، اظهار کرد: براساس ارزیابی‌های اولیه در همان ۴۸ ساعت نخست، تعداد زیادی از مردم دچار خسارت جانی و مالی شدند.

فرماندار آستانه اشرفیه افزود: از همان دقایق اولیه، تیم‌های ارزیابی در فرمانداری شهرستان پای کار آمدند و تعدادی از هموطنان ما در این شهرستان به فیض عظیم شهادت نائل آمدند که لازم است بار دیگر به خانواده‌های معزز شهدا تسلیت عرض کنم.

وی با اشاره به میزان خسارت وارده به منازل مسکونی تصریح کرد: در این واقعه ۹ واحد مسکونی کاملاً تخریب شد که نیازمند احداث است و همچنین ۷۵ واحد در گروه الف با خسارت ۶۶ درصد، ۲۱۸ واحد در گروه ب با خسارت بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و ۱۵۸ واحد در گروه ج با خسارت زیر ۳۳ درصد قرار گرفتند که برای همه این واحدها پرونده تشکیل شد.

پرداخت بیش از ۳۷ میلیارد تومان به خسارت‌دیدگان

حیدری‌نژاد با اشاره به اقدامات استاندار گیلان و مدیر کل بنیاد مسکن استان گفت: از سوم تیر تا هشتم مهر، بیش از ۲۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان به حساب خسارت‌دیدگان واریز شد و پس از آن نیز بنیاد مسکن از نهم مهر تا به امروز ۱۵ میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان دیگر پرداخت کرد که در مجموع تا ۹ آذر، بیش از ۳۷ میلیارد تومان پرداختی به مردم اختصاص یافته است.

وی افزود: برای مستأجران نیز مبلغ یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان پرداخت شد. میزان واریزی به حساب بعضی از خسارت‌دیدگان در مرحله دوم بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان بود؛ در حالی که در مرحله اول مبالغ ۶۰، ۴۰ و ۲۰ میلیون تومان واریز شد و در مرحله بعد به ۱۴۰ میلیون تومان رسید

بازسازی زیرساخت‌ها و پیگیری پرونده‌های جدی

فرماندار آستانه اشرفیه درباره اقدامات زیرساختی گفت: شرکت آبفا بیش از یک میلیارد تومان برای لوله‌گذاری و اصلاح شبکه هزینه کرد و شرکت برق و گاز نیز هر کدام حدود چهار و نیم میلیارد تومان اعتبار صرف کردند و توانستیم رضایتمندی نسبی مردم را جلب کنیم.

وی ادامه داد: پرونده‌های جانبازی برای تعدادی از افراد تشکیل و به استان ارسال شد و همچنین خودروهای خسارت‌دیده تحویل مدیرکل مدیریت بحران استانداری و نماینده بیمه داده شد تا پس از ارزیابی، خسارات آن نیز پرداخت شود.

حیدری‌نژاد با بیان اینکه مردم آستانه اشرفیه با صبوری و همراهی خود، بزرگ‌ترین سرمایه این شهرستان در مسیر بازسازی هستند گفت: ارزیابی‌های جدید تا ۱۵ آذر به پایان می‌رسد و همه افراد خسارت‌دیده به حق خود خواهند رسید