قربانی: کاشمر رتبه چهارم صنعت خراسان رضوی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربانی ظهر دوشنبه در نشست نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی شهرستانهای کاشمر که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: همکاری سهجانبه مردم، بخش خصوصی و حاکمیت برای توسعه اقتصادی منطقه مهمترین ارکان است.
فرماندار کاشمر افزود: کاشمر با جمعیت ۱۲۶ هزار و ۹۲۷ نفر در سال ۱۴۰۳، با وجود اینکه کوچکترین شهرستان استان از نظر وسعت است، اما در حوزه صنعت، رتبه چهارم استان خراسان رضوی را دارد که این موضوع نشاندهنده ظرفیتهای بالای منطقه است.
وی نرخ مشارکت اقتصادی شهرستان را ۴۱.۲ درصد عنوان کرد و افزود: این نرخ حدود سه درصد بالاتر از میانگین استان است؛ هرچند در رتبهبندی استانی در جایگاه یازدهم قرار داریم.
قربانی درباره ساختار اشتغال شهرستان نیز افزود: ۴۱ درصد اشتغال کاشمر در بخش خدمات، ۳۰.۴ درصد در صنعت، ۲۷ درصد در کشاورزی و حدود ۱۵ درصد نیز در بخش عمومی است.
فرماندار کاشمر با اشاره به چالشهای فعالان اقتصادی از جمله کمبود زیرساختها، تأمین مواد اولیه، بازار فروش، مالیات، تسهیلات بانکی و پیچیدگیهای اداری تصریح کرد: این نشست برای آن است که دغدغههای فعالان اقتصادی بدون واسطه شنیده شود امروز نمایندگان حوزههای مختلف اقتصادی دعوت شدهاند تا مسائل و مطالبات خود را مستقیماً با یکی از عالیترین مقامات کشور مطرح کنند.
وی سه رکن اصلی توسعه اقتصادی را چنین برشمرد: که اعتماد و مشارکت مردم و بخش خصوصی پشتیبانی و سیاستگذاری صحیح دولت و مجلس تلاش و جهاد میدانی تولیدکنندگان، صنعتگران و کشاورزان است.
قربانی با بیان اینکه کاشمر ظرفیت تبدیلشدن به یکی از قطبهای صنعتی شرق کشور را دارد، اظهار کرد: این ظرفیتها فقط با حمایت و نقشآفرینی فعالان اقتصادی شکوفا میشود. ایمان داریم که با همدلی و همراهی میتوانیم کاشمر را به جایگاه شایسته مردم نجیب و تاریخسازش برسانیم؛ دیاری که مردی چون شهید مدرس در آن زیست و خون پاک شهدا عزت و برکتش را تضمین کرده است.
گفتنی است؛ در این جلسه فعالین اقتصادی به بیان مشکلات و دغدغه خود پرداختند.
نظر شما