نیکزاد: اصلاح قوانین و تامین تسهیلات ویژه برای تولیدکنندگان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، نیکزاد صبح دوشنبه در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی شهرستان‌های کاشمر و خلیل‌آباد که در سالن اجتماعات فرمانداری کاشمر برگزار شد، اظهار کرد: هدف از برگزاری چنین جلساتی، شنیدن مشکلات بخش تولید و پیگیری عملیاتی مطالبات اقتصادی مردم و فعالان بخش خصوصی است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش نمایندگان در قانون‌گذاری گفت: نماینده‌ای که مردم به او رأی می‌دهند، امانتی بر گردن دارد و باید برای توسعه حوزه انتخابیه تلاش کند.

وی با انتقاد از ساختار اقتصادی کشور تأکید کرد: واقعیت این است که اقتصاد ما تولیدی نیست و اقتصاد رانتی بر آن حاکم شده است، امروز بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در حوزه دلالی و رانت انجام می‌شود، بدون آنکه مالیات واقعی پرداخت کنند یا نقش مؤثری در تولید داشته باشند.

نیکزاد افزود: برای خروج از این وضعیت، اصلاح قوانین، ایجاد زیرساخت‌ها، و تأمین تسهیلات ویژه برای تولیدکنندگان ضروری است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور به جذب سرمایه‌گذاری نیاز فوری دارد، گفت: سرمایه‌گذار سه چیز می‌خواهد؛ احترام، امنیت و سود معقول بالاتر از نرخ تورم و اگر این سه مؤلفه فراهم نشود، سرمایه از کشور خارج یا به سمت فعالیت‌های غیر مولد هدایت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، کشور برای تحقق اهداف تولید نفت، گاز و مسکن نیازمند ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و بانک‌ها به دلیل ناترازی، توان تأمین چنین منابعی را ندارند بنابراین باید بخش خصوصی به کمک اقتصاد کشور بیاید.

نیکزاد با اشاره به ناترازی شدید انرژی گفت: تا زمانی که مصرف بی‌رویه برق و گاز ادامه دارد، کشور مجبور است منابع عظیمی را صرف جبران این ناترازی کند و اصلاح الگوی مصرف، یک ضرورت فوری است نه توصیه اختیاری.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از اقشار از وضعیت اقتصادی گلایه‌مند هستند، اظهار کرد: پزشکان، مهندسان، پرستاران و معلمان همه دغدغه معیشت دارند و این نشان می‌دهد ساختار بودجه‌ریزی و هزینه‌کرد دولت نیازمند اصلاح جدی است.

وی تأکید کرد: ۹۰ درصد بودجه دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود، این روند نه قابل ادامه است و نه کمکی به توسعه کشور می‌کند.

نیکزاد با اشاره به اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به مشکلات بانکی و تعهدات ارزی تأکید کرد که مجلس پیگیر اصلاح قوانین و کاهش فشارهای غیرمنطقی بر تولیدکنندگان است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نباید کارت بازرگانی افرادی که واقعاً تولید می‌کنند به دلیل مشکلات ساختاری مسدود شود.

وی وعده داد چند موضوع مهم شهرستان را به‌طور مشخص پیگیری کند، از جمله، تکمیل جاده کاشمرکاشمر- شادمهر کمک به توسعه فیبر نوری حمایت از ایجاد مرکز رشد و طرح‌های دانش‌بنیان پیگیری مشکلات مجتمع صنوف تعیین سهم عادلانه کاشمر از تسهیلات و منابع استانی.

نیکزاد تأکید کرد: انتظار مردم این است که جلسات صرفاً تشریفاتی نباشد؛ باید پس از این نشست حداقل چند مشکل مشخص حل شود.