توقیف محموله ۱۰۵ میلیارد ریالی باتری قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در پلیس گمرک، حین کنترل خروجی یکی از بنادر تجاری استان، نسبت به یک دستگاه کامیون تریلی مشکوک شده و بلافاصله دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از کامیون مذکور، یک میلیون و ۷۰۰ هزار عدد باتری قلمی و نیم‌قلمی خارجی که بنا بر اسناد، متعلق به یک شرکت بازرگانی بود، کشف و توقیف شد. بررسی‌های فنی و استعلام‌های انجام‌شده از سامانه‌های اطلاعاتی پلیس نشان داد شرکت یاد شده، می‌بایست صرفاً قطعات منفصله باتری را وارد کشور می‌کرد، اما در اقدامی مغایر با مفاد اظهارنامه گمرکی، باتری‌های کامل و مونتاژ شده را بدون اخذ مجوز لازم از سازمان استاندارد وارد کرده است.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: بر پایه نتایج بررسی‌های کارشناسی، محموله مذکور به علت "اظهار خلاف واقع و نداشتن مجوزهای قانونی از اداره استاندارد"، مصداق قاچاق تشخیص داده شده و مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. کارشناسان ارزش تقریبی این محموله را بالغ بر ۱۰۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سردار جاویدان با بیان اینکه در این رابطه دو متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شده‌اند، تصریح کرد: پدیده قاچاق کالا نه‌تنها به تولید ملی و اشتغال داخلی آسیب می‌زند، بلکه بنیان‌های اقتصادی کشور را نیز تهدید می‌کند، پلیس با قاطعیت و بی‌وقفه با این پدیده شوم برخورد کرده و اجازه نخواهد داد سوداگران اقتصاد کشور را متزلزل کنند.

وی در پایان از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق کالا، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.