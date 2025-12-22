دستگاه صنعتی ۱۳۰ میلیارد ریالی قاچاق در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در پلیس گمرک، حین کنترل خروجی یکی از بنادر تجاری استان، به یک دستگاه کامیون تریلی مشکوک شده و بلافاصله دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این کامیون، یک دستگاه تراشکاری CNC خارجی متعلق به یک شرکت بازرگانی، کشف و توقیف شد؛ بررسی‌های فنی و استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی پلیس نشان داد که شرکت مذکور در اقدامی مغایر با مفاد اظهارنامه گمرکی، اقدام به واردات اقلامی متفاوت از آنچه در اسناد رسمی درج شده بود، کرده است.

سردار جاویدان ادامه داد: بر همین اساس، محموله مذکور به‌دلیل اظهار خلاف واقع، قاچاق تشخیص داده شده و مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش این محموله را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۱۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل جهت قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

سردار جاویدان در پایان تصریح کرد: قاچاق کالا نه‌تنها به تولید ملی و اشتغال آسیب می‌زند، بلکه بنیان‌های اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، پلیس با قاطعیت با این پدیده شوم برخورد خواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.