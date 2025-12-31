توقیف کامیون و کشف لوازم الکترونیکی قاچاق میلیاردی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان هرمزگان در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در یکی از بنادر تجاری استان در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز حین کنترل محموله‌های خروجی گمرک به یک دستگاه کامیون تریلی حامل کانتینر مشکوک شده و موضوع را دستور کار دادند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این کامیون، تعداد ۵ هزار و ۶۷ عدد انواع لامپ‌های ال ای دی خارجی متعلق به یک شرکت تجاری، کشف و توقیف شد؛ بررسی‌های فنی و استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی پلیس نشان داد که این نوع کالا می‌بایست دارای تائیدیه استاندارد از سازمان استاندارد کشور باشد و شرکت مذکور در اقدامی مغایر با مفاد اظهارنامه گمرکی، اقدام به واردات اقلامی متفاوت از آنچه در اسناد رسمی درج شده بود، کرده است.؛ بنابراین برابر قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز این محموله به دلیل گزارش خلاف واقع، با هماهنگی مقام قضائی توقیف شد.

سردار علی اکبر جاویدان ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳۰ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.