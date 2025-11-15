محموله لوازم یدکی قاچاق در هرمزگان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در پلیس گمرک، حین کنترل خروجی یکی از بنادر تجاری استان، به یک دستگاه کامیون تریلی مشکوک شده و بلافاصله دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این کامیون، تعداد چهار نگله رینگ آب بندی بیل مکانیکی به مقصد تهران که متعلق به یک شرکت بازرگانی بود، کشف و توقیف شد؛ بررسی‌های فنی و استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی پلیس نشان داد که شرکت مذکور در اقدامی مغایر با مفاد اظهارنامه گمرکی، اقدام به واردات اقلامی متفاوت از آنچه در اسناد رسمی درج شده بود، کرده است.

سردار جاویدان ادامه داد: بر همین اساس، محموله مذکور به‌دلیل اظهار خلاف واقع، قاچاق تشخیص داده شده و مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت، کارشناسان ارزش تقریبی این محموله را ۳۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان در پایان با اشاره به دستگیری دو متهم در این پرونده و معرفی آنان به مرجع قضائی تصریح کرد: قاچاق کالا نه‌تنها به تولید ملی و اشتغال آسیب می‌زند، بلکه بنیان‌های اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، پلیس با قاطعیت با این پدیده شوم برخورد خواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.