خبرگزاری مهر-گروه استانها-راضیه سالاری: حجاب در فرهنگ دینی ما تنها یک پوشش ظاهری نیست، بلکه یکی از مهمترین ارزشهای اسلامی و مظهر هویت فرهنگی و اخلاقی جامعه به شمار میرود. این فریضه الهی با ترکیبی از معنویت، اخلاق و مسئولیت اجتماعی، نقشی بنیادین در شکلدهی به ساختار خانواده و روابط اجتماعی ایفا میکند. به همین دلیل، حجاب همواره در تاریخ اسلام بهعنوان نماد کرامت، وقار و حفظ حرمت انسان معرفی شده است.
جایگاه حجاب در قرآن و آموزههای نبوی
در آیات متعدد قرآن کریم، موضوع حجاب با بیانی روشن و هدفمند مطرح شده است. خداوند در سوره نور و احزاب، دستوراتی دقیق و راهگشا برای حفظ پاکی جامعه و پاسداشت حریم فردی ارائه میدهد. پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع) نیز همواره بر ضرورت رعایت عفاف در رفتار، نگاه و پوشش تأکید کردهاند؛ چراکه حجاب، پیش از آنکه یک تکلیف باشد، نوعی حفاظت از کرامت و شخصیت انسان محسوب میشود.
حجاب و پیوند آن با سلامت اجتماعی
از منظر اجتماعی، حجاب نقش مهمی در شکلگیری امنیت روانی، آرامش در محیط عمومی و تحکیم بنیاد خانواده دارد. رعایت عفاف و پوشش مناسب، نهتنها فضای جامعه را سالمتر و محترمانهتر میکند، بلکه از بسیاری آسیبهای اخلاقی و اجتماعی پیشگیری میکند. جامعهای که در آن عفاف بهعنوان یک ارزش جمعی مورد احترام قرار گیرد، زمینهای پایدار برای رشد فرهنگی و اخلاقی خواهد داشت.
نقش خانواده در تبیین معنای حقیقی حجاب
خانواده نخستین نهاد آموزشی است که معنای واقعی حجاب را به نسل جدید منتقل میکند. آموزش نقش تربیتی حجاب و عفاف، زمانی مؤثر خواهد بود که با احترام، محبت و الگوی صحیح همراه باشد. والدین با رفتار و منش خود میتوانند جوانان را با فلسفه عمیق این حکم الهی آشنا کرده و آن را از یک الزام اجتماعی، به یک باور قلبی و انتخاب آگاهانه تبدیل کنند.
حجاب؛ انتخابی آگاهانه برای حفظ کرامت انسانی
در نهایت، حجاب در اندیشه اسلامی یک انتخاب آگاهانه برای حفظ حرمت و کرامت انسان است؛ انتخابی که ریشه در ایمان، معرفت و شناخت دارد. این ارزش بزرگ الهی زمانی در جامعه فراگیر و اثرگذار خواهد شد که با روشنگری، گفتوگوی سازنده و احترام به باورهای دینی معرفی شود. حجاب امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تبیین روشن، فرهنگی و بهروز است تا نسل جوان بتواند معنای عمیق آن را درک و از روی آگاهی آن را پاس بدارد.
بیگلری: هویت پوششی زنان هرمزگان سرمایه فرهنگی است / لزوم پاسداشت اصالت حجاب و لباس محلی
مسئول امور بانوان دفتر نماینده ولیفقیه در هرمزگان با تأکید بر اصالت فرهنگی پوشش زنان این استان گفت: تغییر ذائقه نسل جوان تحت تأثیر رسانهها، پوشش بومی و اصیل هرمزگان را با چالش مواجه کرده است.
نرجس بیگلری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تنوع فرهنگی در هرمزگان، هویت پوششی زنان این استان را ترکیبی ماندگار از فرهنگ ایرانی، عربی و آداب و رسوم دیرینه دانست و گفت: پوشش زنان هرمزگان بازتابی از تاریخ، اقلیم و سبک زندگی ساحلی است و از گذشته تاکنون با رنگهای شاد، طرحهای بومی و گلدوزیهای ظریف شناخته میشود؛ اما امروز این میراث ارزشمند نیازمند مراقبت جدی است.
تغییر ذائقه پوششی چالشی در برابر هویت اصیل زن هرمزگانی
بیگلری با بیان اینکه تغییر سبک زندگی نسل جوان تحت تأثیر رسانههای ملی، شبکههای اجتماعی و الگوهای جهانی، پوشش سنتی زنان را تحت تأثیر قرار داده است، افزود: متأسفانه بسیاری از دختران و زنان، لباس محلی را تنها در مناسبتهای خاص به تن میکنند و در زندگی روزمره، مانتو و مقنعه جایگزین پوشش بومی شده است؛ پوششی که خود آن نیز از جریانهای مد و الگوهای غربی تأثیر میپذیرد.
وی یکی دیگر از دلایل فاصله گرفتن از پوشش سنتی را تأثیر فرهنگی همجواران خلیج فارس دانست و گفت: هرمزگان به دلیل ارتباطات گسترده تجاری و اجتماعی با کشورهای ساحلی خلیج فارس، از پوششهایی مانند عباهای عربی تزئینی نیز تأثیر گرفته است؛ پوششی که اگرچه زیبایی خاصی دارد، اما نباید اصالت لباس هرمزگان را تحتالشعاع قرار دهد.
ضرورت مراقبت در تلفیق پوشش محلی با الگوهای بیرونی
مسئول امور بانوان دفتر نماینده ولیفقیه هشدار داد: نوآوریهای افراطی و تلفیق غیرکارشناسی پوشش محلی با مدلهای غربی، گاهی موجب دور شدن لباس اصیل هرمزگان از هویت واقعی خود میشود. او گفت: باید مراقب بود تغییرات و طراحیهای جدید، این پوشش منحصربهفرد را دچار دگرگونی نکند؛ چراکه تعامل فرهنگی اگر مدیریت نشود، ممکن است به تضعیف اصالت منجر شود.
احیای لباس محلی؛ حرکتی امیدوارکننده اما نیازمند هدایت فرهنگی
بیگلری با اشاره به حرکتهای اخیر در زمینه احیای لباسهای بومی استان افزود: در سالهای اخیر جشنوارهها، برنامههای فرهنگی و استفاده چهرههای شناختهشده از لباس محلی، به زنده نگه داشتن این میراث کمک کرده است؛ اما این جریان باید هدایت شود تا اصالت لباس حفظ شود و با پوشش غربی درهم نیامیزد.
نمایش اصالت اسلامی و فرهنگی در عرصههای عمومی
او با تأکید بر اینکه لباس زنان هرمزگان ریشه در ارزشهای ناب اسلامی دارد، خاطرنشان کرد: ضروری است در جشنوارهها، همایشها و برنامههای فرهنگی، پوشش اصیل و اسلامی زنان هرمزگان بهدرستی معرفی و نمایش داده شود تا نسل جوان بتواند زیبایی، وقار و هویت آن را درک کند. پاسداشت حجاب و لباس بومی نه تنها یک وظیفه فرهنگی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی در حفظ میراث ناملموس و هویت زن ایرانی-هرمزگانی است.
ذاکری فردیزاده: حجاب هویت زن مسلمان و سنگر مقابله با تهاجم فرهنگی است
مدیر حوزه علمیه خواهران بندر کوهستک با تأکید بر اینکه حجاب و عفاف دو رکن اساسی سلامت جامعه اسلامی هستند، گفت: امروز نهادینهسازی حجاب در میان نوجوانان نیازمند آموزش آگاهانه، الگوی صحیح و تحول در رویکردهای فرهنگی است.
معصومه ذاکری فردیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه رفیع حجاب در اسلام اظهار کرد: حجاب و عفاف دو روی یک حقیقت و پایهایترین عناصر حفظ سلامت فردی و اجتماعی در جامعه اسلامیاند. عفاف یک فضیلت درونی است که انسان را از افراط و تفریط در رفتار حفظ میکند و حجاب، تجلی بیرونی این فضیلت در پوشش و رفتار اجتماعی است.
حجاب مرزبندی هویتی و حافظ کرامت زن
وی با بیان اینکه حجاب تنها یک لباس نیست بلکه یک هویت و مرزبندی فرهنگی است، افزود: حجاب زن را از نگاههای ابزاری و سطحی دور نگه میدارد و به او این فرصت را میدهد که استعدادهایش را در فضایی امن و محترم شکوفا کند. هویت زن مسلمان به عفاف گره خورده و رعایت حجاب، کرامت و احترام او را تضمین میکند.
ذاکری فردیزاده با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت حجاب گفت: رهبر انقلاب حجاب را مایه امنیت برای زن و مرد و کل جامعه میدانند و تأکید دارند که این موضوع نه عامل محدودیت، بلکه عامل تشخص و وقار زن است. همچنین ایشان حجاب را سنگری محکم در برابر تهاجم فرهنگی دشمن معرفی میکنند و مقابله با بدحجابی را یک مبارزه فکری و فرهنگی میدانند، نه یک مواجهه سطحی.
ضرورت تغییر رویکرد از اجبار به انتخاب آگاهانه
مدیر حوزه علمیه خواهران بندر کوهستک در ادامه با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه تبیین حجاب برای نسل جدید اظهار کرد: برای نهادینهسازی حجاب در میان نوجوانان باید از روش سنتی و اجباری فاصله گرفت و آن را به یک انتخاب آگاهانه و باورمند تبدیل کرد. این امر باید از سنین کودکی در خانواده و مدرسه آغاز شود؛ جایی که شخصیتسازی و شکلگیری ارزشها صورت میگیرد.
الگوی موفق بهترین مشوق برای نوجوانان
ذاکری فردیزاده معرفی الگوهای موفق با حجاب را یکی از بهترین ابزارهای تربیتی دانست و گفت: وقتی دختران نوجوان ببینند زنان محجبه در عرصههای علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی به موفقیت رسیدهاند، باور میکنند که حجاب مانع پیشرفت نیست بلکه به نظم، تمرکز و وقار میافزاید.
رسانه و فضای مجازی میدان اصلی تأثیرگذاری
وی با تأکید بر نقش رسانهها و فضای مجازی در شکلدهی ذائقه نسل نوجوان اظهار کرد: باید محتوای جذاب، کوتاه و اثرگذار تولید شود؛ از کلیپها و پادکستهای پرانرژی گرفته تا استفاده از هنر، داستان و انیمیشنهایی که قهرمانان آنها با حفظ عفاف به موفقیت میرسند. نوجوان امروز با نصیحت جذب نمیشود، بلکه نیاز به روایت، تصویر و الگوی واقعی دارد.
نقش بنیادین خانواده و مدرسه در ترویج عفاف
مدیر حوزه علمیه خواهران بندر کوهستک با اشاره به اهمیت الگوگیری دختران از مادران افزود: خانواده نخستین مدرسه عفاف است. مادری که با محبت و وقار حجاب را رعایت میکند، بهترین الگوی تربیتی برای فرزند خود است. همچنین مدارس باید بهجای اجبار و تنبیه، فضایی دوستانه، مشاورهمحور و صمیمی ایجاد کنند تا دانشآموزان با حجاب احساس آرامش و امنیت بیشتری داشته باشند.
ذاکری فردیزاده تأکید کرد: حجاب، ارزش الهی و هویتی زنان مسلمان است و برای حفظ آن باید از همه ظرفیتهای فرهنگی، رسانهای و آموزشی بهره گرفت. نسل نوجوان، اگر درست اقناع و همراه شود، خود بهترین حافظ این ارزش خواهد بود.
