لزوم پرهیز از ایجاد شکاف میان لازم و ملزوم فرهنگ و اقتصاد

خبرگزاری مهر-گروه استانها: تخصیص بودجه کافی به حوزه فرهنگ، به معنای سرمایهگذاری بر روی زیرساختهای فکری و معنوی یک ملت است. این سرمایهگذاری، فراتر از هزینههای جاری، بنیانهای توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تقویت میکند. یک جامعه با فرهنگ غنی، دارای سرمایه انسانی توانمندتر، اخلاق مدار تر و خلاقتر است که خود، محرک اصلی رشد و پیشرفت در سایر حوزهها محسوب میشود. از این رو، بودجه فرهنگی نه تنها به حفظ میراث گذشته کمک میکند، بلکه به شکلگیری آیندهای روشنتر و مقاومتر در برابر چالشها میانجامد.
برنامههای فرهنگی، کاتالیزور اصلی در فرآیند تربیت نسل جدید و انتقال ارزشها و باورهای اصیل به آنها هستند. مدارس، دانشگاهها، مساجد، مراکز هنری و رسانهها، همگی نیازمند حمایت مالی برای اجرای مؤثر برنامههای خود در این راستا هستند. کاهش بودجه فرهنگی، به معنای تضعیف این نهادهای حیاتی و ایجاد خلائی است که میتواند توسط فرهنگهای بیگانه و بعضاً مخرب پر شود. در واقع، بودجه فرهنگی، سپر دفاعی یک جامعه در برابر هجمههای فکری و رسانهای است و تقویت آن، ضامن حفظ استقلال فرهنگی و فکری ملت خواهد بود.
پیامدهای کاهش بودجه فرهنگی؛ از آسیبهای اجتماعی تا تضعیف قدرت نرم
کاهش بودجه در حوزه فرهنگ، پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت جبرانناپذیری را به دنبال خواهد داشت. در کوتاهمدت، بسیاری از فعالیتهای فرهنگی، هنری و دینی که نقش مهمی در ایجاد نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت روان و کاهش آسیبهای اجتماعی دارند، متوقف یا تضعیف میشوند. این امر میتواند منجر به افزایش بیهنجاریها، ناامیدی و گرایش به رفتارهای پرخطر در جامعه شود، به ویژه در میان نسل جوان که بیشترین نیاز را به برنامههای سازنده فرهنگی
امام جمعه پارسیان: تقابل فرهنگ و اقتصاد، آب به آسیاب دشمن ریختن است
حجت الاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا، امام جمعه شهرستان پارسیان، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه فرهنگ، بستر ساز اقتصاد و توسعه همهجانبه و پایدار است و تقابلی بین فرهنگ و اقتصاد وجود ندارد، به شدت نسبت به دامن زدن به این تقابل در شرایط کنونی کشور هشدار داد.
وی با بیان اینکه قطعاً فرهنگ زیربنای توسعه است، افزود: هیچکس در شفافیت در تقسیم اعتبارات، اولویت دادن به امور اثر بخشتر، نظارت بر عملکردها و اجتناب از انحراف بودجهها تردیدی ندارد.
امام جمعه پارسیان، نقش فرهنگ و رسانه را در نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه و اجتناب از مصرفگرایی افراطی که از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی است، غیر قابل انکار دانست.
حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلنیا، دامن زدن به تقابل فرهنگ و اقتصاد در برهه حساس کنونی را که تقویت انسجام ملی از اوجب واجبات است، کاری ناصواب خواند و اظهار داشت: دشمن در جنگ تحمیلی اخیر که با حمایت کامل غرب و برنامهریزی دهها ساله، در مقابل ملت یکپارچه و غیور ایران شکست خورد، مطمئن شد که از طریق جنگ نظامی حریف ملت ایران نیست و تنها راه را تغییر فکر، عقیده و فرهنگ در ایران میداند.
وی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع مداحان مبنی بر لزوم آرایش مناسب فرهنگی در مقابل جنگ فرهنگی رسانهای دشمن، این سوال را مطرح کرد که آیا القای تقابل فرهنگ و اقتصاد و پیشنهادات احساساتی حذف بودجه فرهنگی در این زمانه خاص، به نفع کشور است؟ یا آب به آسیاب دشمن ریختن؟
امام جمعه پارسیان، آرایش فرهنگی رسانهای در مقابل تهاجم دشمن را کمک به ایران قوی دانست و تحقق آن را نیازمند توجه جدی مسئولان و همت مردم پیشبینی کرد.
مدیر حوزه علمیه بندر کوهستک: بودجه فرهنگی، سرمایهگذاری برای آینده کشور است نه هزینه زائد
معصومه ذاکری، مدیر حوزه علمیه حضرت خدیجه سلام الله علیها بندر کوهستک، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز نگرانی از رویکردهای احتمالی نسبت به کاهش بودجه فرهنگی، بر لزوم نگاهی راهبردی به این حوزه تاکید کرد.
وی بودجه فرهنگی را نه یک هزینه زائد، بلکه سرمایهگذاری حیاتی برای آینده و ثبات کشور دانست.
ذاکری با اشاره به نقش بیبدیل فرهنگ در شکلگیری هویت ملی و دینی، اظهار داشت: جامعهای که بنیانهای فرهنگیاش سست شود، در برابر تهاجمات فکری و فرهنگی دشمنان آسیبپذیر خواهد بود. حفظ و تقویت ارزشهای اصیل، نیازمند پشتیبانی مادی و معنوی است که بودجه فرهنگی، بخش مهمی از آن را تأمین میکند.
مدیر حوزه علمیه بندر کوهستک، برنامههای فرهنگی را بستری برای تولید فکر، ارتقای آگاهی و استحکام باورهای دینی در جامعه، به ویژه در میان نسل جوان دانست.
وی افزود: کاهش اعتبارات فرهنگی، میتواند به معنای تعطیلی یا تضعیف فعالیتهایی باشد که مستقیماً در راستای تربیت نسلی متعهد و مقاوم در برابر هجمههای فرهنگی عمل میکنند.
ذاکری با تاکید بر اینکه سرمایهگذاری در فرهنگ، در بلندمدت نتایج اقتصادی و اجتماعی چشمگیری به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: جامعهای با فرهنگ غنی و اخلاقمدار، بستر مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار، کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش همبستگی ملی فراهم میآورد. نادیده گرفتن این حقیقت، میتواند بهای سنگینی برای کشور داشته باشد.
وی از مسئولین خواست تا با نگاهی عمیقتر و آیندهنگرانه، به اهمیت بودجه فرهنگی توجه کنند و از هرگونه تصمیمی که به تضعیف این ستون فقرات جامعه منجر شود، پرهیز نمایند. ذاکری در پایان، خواستار همافزایی و مشارکت تمامی نهادها و آحاد مردم در راستای اعتلای فرهنگ کشور شد.
کاهش بودجه فرهنگی، زنگ خطر نابودی هویت ملی و دینی
لیلا عزیز پوریان، معاون فرهنگی حوزه علمیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها پارسیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، نسبت به کاهش بودجه فرهنگی کشور هشدار داد و آن را به معنای تضعیف پایههای هویت یک ملت دانست.
وی تاکید کرد: برنامههای فرهنگی، مهمترین ابزار رشد اعتقادی و اخلاقی جامعه و حفظ میراث گران بهای تاریخ و آداب و رسوم یک ملت است.
عزیز پوریان با اشاره به نقش برنامههای فرهنگی در ایجاد اجتماعات بزرگ و انتقال مفاهیم ارزشمند دینی به نسلهای آینده، اظهار داشت: کاهش بودجه فرهنگی این فرصتها را محدود میکند. هیچ جامعهای بدون فرهنگ و اهمیت به رشد فرهنگی متناسب با اعتقادات خود پایدار نخواهد ماند و دستخوش تغییرات جبرانناپذیری خواهد شد، چیزی که دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی همواره به دنبال آن بودهاند.
وی فرهنگ را قدرت نرم یک جامعه خواند که باید حفظ شود تا مورد تهاجم جنگ نرم قرار نگیرد.
معاون فرهنگی حوزه علمیه پارسیان افزود: بسیاری از برنامههای فرهنگی، علاوه بر تقویت اعتقادات، به تقویت نشاط و پویایی جامعه نیز کمک میکند. حفظ اسناد، تاریخ و آداب و رسوم یک ملت به اهمیت دادن به مسائل فرهنگی وابسته است و کاهش بودجه فرهنگی زنگ خطری برای نابودی هویت ملت، خصوصاً نسل جوان است.
عزیز پوریان، صرفهجویی در بودجه فرهنگی را اشتباه دانست و پیشبینی کرد: در آینده، هزینههایی چند برابر این صرفهجویی غلط برای احیای فرهنگ دینی، اسلامی و هنری جامعه صرف خواهد شد.
وی تاکید کرد: تضعیف فرهنگ، منجر به گرایش مردم به فرهنگهای دیگر جوامع و ورود فرهنگهای غیر الهی در اعتقادات و رفتار اجتماعی خواهد شد که سقوط جامعه را به دنبال دارد.
وی وضعیت کنونی حجاب و عفاف در جامعه را نیز نتیجه تصمیمات نادرست دانست و از مسئولین خواست تا با تفکر مجدد در این مسئله، از سرمایه، هویت و تاریخ این ملت حفاظت کنند.
