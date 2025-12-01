اردوی جهادی دندانپزشکی در روستای بنستان؛ ویزیت رایگان ۱۵۰۰ بیمار

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی جهادی خدمترسانی با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان و کاهش مشکلات درمانی ساکنان مناطق کمبرخوردار برگزار شد. در این اقدام، بیش از بیست نفر از دندانپزشکان متخصص و نیروهای داوطلب، خدمات مختلفی از جمله معاینه، غربالگری، ترمیم دندان، عصبکشی، کشیدن دندان و جرمگیری را به صورت رایگان انجام دادند.
سعید، مسئول گروه جهادی شهید ابراهیم هادی، با اشاره به انجام بیش از ۱۵۰۰ ویزیت رایگان، گفت: علاوه بر اهالی بنستان، مردم روستاهای اطراف نیز از این خدمات بهرهمند شدند.
یکی از دندانپزشکان حاضر در اردو نیز با ذکر نمونهای از خدمات ارائهشده، بیان کرد: برای یک نوجوان چهاردهساله که دچار پوسیدگی سطحی بود، درمان و ترمیم دندان با کامپوزیت انجام شد. تمام اقدامات با هدف کاهش درد و بهبود سلامت او صورت گرفت.
جهادگران ضمن قدردانی از همراهی مسئولان شهرستان بهاباد و خیرین، ابراز امیدواری کردند این گونه اقدامات به صورت مستمر در مناطق محروم ادامه یابد تا «لبخند سلامت» بر چهره مردم کمتر برخوردار نقش ببندد.
این اردوی درمانی، بار دیگر جلوهای از همدلی، نوع دوستی و روحیه جهادی را به نمایش گذاشت؛ اقدامی که علاوه بر ارتقای سلامت عمومی، امید و نشاط تازهای به مردم منطقه بخشید.
