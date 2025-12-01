حمله مبارزان گردان جنین سرایا القدس به اشغالگران با بمب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی از حمله گردان جنین به خودروهای نظامی رژیم اشغالگر خبر دادند.
گردان جنین وابسته به سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: رزمندگان ما در گروهان قباطیه توانستند یک بمب را در مسیر خودروهای نظامی صهیونیستی که این منطقه حمله کردهاند را منفجر کرده که در نتیجه آن یکی از این خودروها مورد اصابت قرار گرفت.
در این بیانیه آمده است: رزمندگان ما به مقابله با نیروهای متجاوز دشمن در چند محور ادامه میدهند.
از سوی دیگر منابع فلسطینی اعلام کردند که در یورش و تیراندازی نظامیان صهیونیست در شهر البیره در کرانه باختری، سه فلسطینی زخمی شدند.
این در حالی است که تجاوزهای ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی علیه شهر جنین و اردوگاه آن وارد سیصد و پانزدهمین روز خود شده و همزمان با تشدید عملیات تخریب و خاکبرداری، موج گستردهای از آوارگی و بازداشتها را در این منطقه رقم زده است.
کمیته رسانهای اردوگاه جنین در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای اشغالگر امروز دوشنبه اخطاریههای جدیدی برای تخریب چندین منزل در شهرک سیلة الظهر در جنوب جنین صادر کردهاند. همچنین تعدادی از خانوادهها در محله جابریات، در نزدیکی اردوگاه جنین، تحت فشار نظامیان مجبور به ترک خانههایشان شدهاند.
به گفته این کمیته، ارتش صهیونیستی امروز تخریب ۲۴ ساختمان مسکونی دیگر را آغاز کرده است؛ اقدامی که پس از ویرانی بیش از ۷۰۰ واحد مسکونی و تأسیسات عمومی به شکل جزئی یا کامل صورت میگیرد.
از آغاز این تجاوزهای، بیش از ۴ هزار خانواده فلسطینی ناچار به ترک اردوگاه شدهاند و اکنون در شرایط بسیار دشوار انسانی به سر میبرند.
گزارشها حاکی است که نظامیان اشغالگر عملیات آزار و اذیت، یورش به منازل و تخریب اموال را در دیگر شهرها و روستاهای جنین نیز شدت بخشیدهاند.
طبق آمارهای رسمی، از آغاز این حملات تاکنون بیش از ۶۹ شهروند فلسطینی در جنین، اردوگاه آن و شهرهای پیرامون به شهادت رسیدهاند که در میان آنان چهار شهید نیز بر اثر تیراندازی و حملات نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین جان باختهاند.
