۲۶ هزار هکتار اراضی در تنگستان و دشتی تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با تعیین تکلیف پنج پلاک مشمول رفع تداخلات اراضی در ۲ شهرستان تنگستان و دشتی، هفت هزار و ۵۹۱ هکتار اراضی غیر ملی و ۱۹ هزار و ۲۵۵ هکتار اراضی ملی تثبیت شد، بر این اساس، با تعیین تکلیف این پلاکها صدور اسناد تک برگ نیز تسهیل میشود.
مدیر امور اراضی استان بوشهر افزود: این اقدام با هدف رفع اختلاف بین اراضی ملی و اشخاص صورت گرفته است.
وی گفت: رفع تداخلات، امکان روشنشدن وضعیت مالکیت و کاربری زمینها را فراهم میآورد و از اختلافات آینده پیشگیری میکند.
مشایخی تأثیر اجرای رفع تداخلات بر صدور اسناد تکبرگ اراضی کشاورزی را مهم ارزیابی کرد و توضیح داد: با تعیین وضعیت حقوقی زمینها، راه برای صدور سند تکبرگ برای کشاورزان و بهرهبرداران هموار میشود.
وی ادامه داد: این اسناد نه تنها امنیت حقوقی به همراه میآورند، بلکه دسترسی به تسهیلات و خدمات کشاورزی را نیز آسانتر میکنند.
وی خاطرنشان کرد: این طرح گامی کلیدی در جهت مدیریت یکپارچه اراضی و استفاده بهینه از اراضی ملی و غیر ملی است.
