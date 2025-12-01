۲۶ هزار هکتار اراضی در تنگستان و دشتی تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با تعیین تکلیف پنج پلاک مشمول رفع تداخلات اراضی در ۲ شهرستان تنگستان و دشتی، هفت هزار و ۵۹۱ هکتار اراضی غیر ملی و ۱۹ هزار و ۲۵۵ هکتار اراضی ملی تثبیت شد، بر این اساس، با تعیین تکلیف این پلاک‌ها صدور اسناد تک برگ نیز تسهیل می‌شود.

مدیر امور اراضی استان بوشهر افزود: این اقدام با هدف رفع اختلاف بین اراضی ملی و اشخاص صورت گرفته است.

وی گفت: رفع تداخلات، امکان روشن‌شدن وضعیت مالکیت و کاربری زمین‌ها را فراهم می‌آورد و از اختلافات آینده پیشگیری می‌کند.

مشایخی تأثیر اجرای رفع تداخلات بر صدور اسناد تک‌برگ اراضی کشاورزی را مهم ارزیابی کرد و توضیح داد: با تعیین وضعیت حقوقی زمین‌ها، راه برای صدور سند تک‌برگ برای کشاورزان و بهره‌برداران هموار می‌شود.

وی ادامه داد: این اسناد نه تنها امنیت حقوقی به همراه می‌آورند، بلکه دسترسی به تسهیلات و خدمات کشاورزی را نیز آسان‌تر می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح گامی کلیدی در جهت مدیریت یکپارچه اراضی و استفاده بهینه از اراضی ملی و غیر ملی است.